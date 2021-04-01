Cisco обновила Webex

Cisco Webex представила расширенный функционал People Insights, направленный на улучшение организации труда и наращивание инклюзивности рабочих процессов. Доступный во всех новых версиях Webex, функционал People Insights коррелирует с целями, которые пользователь устанавливает для совещаний, совмещения работы и личной жизни, подключений и фокусировки на контенте. Функционал предоставляет доступ к трем видам аналитики: личной (Personal), командной (Team) и на уровне организации (Organizational). При этом гарантируется полная конфиденциальность и безопасность данных, вся информация доступна только самому пользователю.

Пандемия оказывает огромное влияние на то, как мы работаем. Здесь и отвлекающие факторы (включая усталость от совещаний), и перестройка всего режима работы. С учетом того, что 58% офисных работников рассчитывают трудиться дома 8 и больше дней в месяц, а в 98% совещаний часть сотрудников участвует дистанционно, начинает формироваться новый гибридный режим работы. В области совершенствования организации рабочего времени и рабочих отношений открываются большие возможности.

Функционал Webex People Insights дает возможность визуализировать и анализировать рабочий процесс, сотрудники и руководители смогут пересмотреть тренды распределения своего времени и рабочих контактов, а также выявить проблемные зоны. Сюда относятся, к примеру: число совещаний, в которых вы согласились участвовать, но не участвовали, ваша тенденция к параллельному выполнению других задач во время совещаний, с кем вы сотрудничаете чаще других, доля совещаний, проходящих в неудобное для вашей команды время, разобщенность в организационной структуре, которые нужно преодолеть.

«Мы уверены, что в Webex все начинается с вас — от коллег, с которыми вы контактируете до взаимоотношений, которые выстраиваете и поддерживаете, — говорит Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и совместной работы компании Cisco. — Наша задача – помочь людям работать более продуктивно, с положительным и инклюзивным настроем, независимо от того, находятся ли их коллеги по другую сторону стола или по ту сторону экрана. Новый функционал Webex дает аналитику, которая позволит вам упростить совместную работу и выстраивать прочные связи, а также поможет оптимальным образом организовать свое время, изменит наше представление о продуктивности и поставит на первое место благоприятные условия в гибридном рабочем пространстве».

«Время — наш самый ценный ресурс. Наши решения о том, как тратить время и с кем контактировать, влияют на продуктивность, психическое состояние и комфорт, — говорит Фран Катсудас (Fran Katsoudas), исполнительный вице-президент и главный директор по кадрам и общей стратегии Cisco. — People Insights помогает нам выстраивать наш день с учетом приоритетов, предпочтений и целей, чтобы получить максимальную отдачу на работе, дома и в коллективе. Мы уверены: слаженный коллектив — залог успеха. Именно в коллективах, которые являются движущей силой нашего предприятия, индивидуальный опыт в сочетании с упорной совместной работой становится той искрой, из которой разгорается пламя инноваций. Эта аналитика усиливает инклюзивность и позволяет людям выстраивать и поддерживать свою коллективную сеть совместной работы, помогая руководителям действовать на перекрестке эффективности, эмпатии и помощи сотрудникам для построения сплоченных и продуктивных команд».

People Insights способствует положительному восприятию рабочих условий и помогает созданию комфортной атмосферы на рабочем месте.

Персональная аналитика Personal Insights. Эта аналитическая информация, доступная только вам, выявляет ежедневные тренды и взаимодействия (с какими коллегами в основном сотрудничаете, какие действия выполняете), позволяет определить и контролировать персональные предпочтения. Здесь можно отладить совместную работу с коллегами и выделить время для самых важных задач. Например, как часто вы подтверждаете участие в совещаниях, на которые не приходите, отвлекаетесь во время совещаний на другие задачи или не представляете свое видео? People Insights поможет определить, когда необходимо отклонить или перенести совещание, чтобы обеспечить выполнение поставленных перед собой целей и задач. Также этот раздел поможет (благодаря визуализации характера вашей «мультизадачности» и привычек касательно демонстрации видео в ходе совещаний) полностью сосредоточить свое внимание непосредственно на участниках совещания.

Командная аналитика Team Insights позволяет каждому участнику коллектива визуализовать характер контактов, совместной работы и совмещения рабочего и личного времени для всей команды — при полном соблюдении конфиденциальности. Это дает возможность сплотить всех членов команды и совместно скорректировать сложившиеся коллективные практики и отношения, что пойдет на пользу каждому. Например, вы можете повысить комфорт команды, сократив долю совещаний, запланированных на неудобное для нее время, а также укрепить рабочие отношения, выделив время для контактов с теми или иными работниками или коллективами.

Организационная аналитика Organizational Insights дает общий обзор трендов и характера совместной работы, позволяя определить разобщенность и выявить коллективы, которым требуется дополнительная поддержка или усиление инклюзивности. Например, при переходе к новой бизнес-модели или организационной структуре, что потребует новых методов совместной работы, вы сможете контролировать функционирование модели и вносить необходимые коррективы.

В гибридном рабочем пространстве, объединяющем дистанционное и локальное общение, важно включить в процесс всех участников. Чтобы решить эту задачу Cisco Webex тестирует перспективный функционал People Focus, который с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта выделит каждого участника совещания в комнате. Функционал, который будет доступен уже в этом году, «приблизит» дистанционных участников, благодаря скадрированному показу крупным планом каждого присутствующего в комнате.

Функционал People Insights будет доступен глобально, поэтапное развертывание начнется в текущем году, первоначально функционал будет доступен определенным заказчикам в США в начале лета.