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Благотворительный фонд «Дом с маяком» внедрил платформу Cisco Webex

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Благотворительный фонд «Дом с маяком» начал использовать платформу Cisco Webex для удаленного взаимодействия своих сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Это стало частью программы Cisco, в рамках которой компания на бесплатной основе предоставляет Webex российским предприятиям и организациям и помогает минимизировать влияние COVID-19 на рабочие процессы.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает тяжело больным детям, поддерживая хосписы на территории Москвы и Московской области, а также организовывая помощь на дому. Цель организации – сделать так, чтобы несмотря на болезнь ребенка семьи смогли прожить полную любви и хороших событий жизнь. Более 370 специалистов фонда ежегодно помогают тысяче семей, столкнувшимся с неизлечимыми болезнями детей, однако в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции деятельность организации оказалось под угрозой.

«Фонд находится на карантине уже несколько недель, и нам было жизненно необходимо найти решение, которое позволило бы не приостанавливать деятельность, - сказала Лида Мониава, директор фонда «Дом с маяком». – Мы искренне благодарны компании Cisco, которая совершенно бесплатно предоставила платформу Webex и помогла нам оставаться на связи и продолжать спасать жизни».

Чтобы продолжать помогать больным детям, сотрудникам фонда необходимо тесно взаимодействовать друг с другом. При этом сегодня эффективный контакт особенно важен, так как в условиях пандемии тяжело больные дети оказываются в группе повышенного риска и нуждаются в еще большей поддержке, чем обычно. Кроме того, «Дому с маяком» необходимо регулярно проводить обучающие встречи с участием различных медицинских специалистов, и в условиях карантина платформа Cisco Webex помогает организовывать такие вебинары онлайн.

«Платформа Cisco Webex – идеальный инструмент для удаленного взаимодействия людей, поэтому мы стремимся сегодня открыть к нему доступ максимально широкому кругу организаций в России, - сказал Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ. – Помощь неизлечимо больным детям – миссия, важность которой невозможно переоценить. Мы гордимся, что вместе с благотворительным фондом «Дом с маяком» можем принять в ней участие. Отдельно отмечу, что в это непростое время мы готовы на 3 месяца бесплатно предложить Cisco Webex и другим организациям, которым в это непростое время требуется надежная, защищенная и эффективная платформа коммуникаций».



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