Cisco обновила Cisco Webex для безопасной совместной работы

Cisco на выставке Cisco Live Europe анонсировала инновации, которые сделают деловые встречи и переговоры более эффективными. Так, новый функционал Cisco Webex Assistant for Webex Meetings на основе искусственного интеллекта (ИИ) понимает голосовые команды и превращает слова в кладезь полезной цифровой информации. В основе этой инновации лежит технология недавно приобретенной Cisco компании Voicea.

«По сообщениям пользователей Voicea, они экономили более 6 часов в неделю на одного пользователя, при этом их встречи были более эффективными. Мы надеемся, что пользователи Webex получат аналогичные результаты, — сказал Шри Шринивасан (Sri Srinivasan), вице-президент и генеральный директор подразделения Cisco по разработке продуктов для совместной работы. — Мы рады предложить эту и другие когнитивные функции 300 миллионам пользователей портфолио Cisco Collaboration. Эта технология в корне изменит способы персонализации решений и даст возможность по-новому взглянуть на то, как мы работаем».

Webex Assistant for Meetings — первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка. Он понимает голосовые команды для выполнения таких рутинных задач, как транскрибирование, составление протоколов и подведение итогов (follow-up), чтобы участники встречи могли сосредоточиться на обсуждаемой теме. Вы сможете не только увидеть титры и мгновенную транскрипцию сказанного, но еще и указать приложению, какие пункты следует выделить. Теперь можно осуществлять поиск по протоколам — и не только текущей встречи, но нескольких встреч. Помощник запишет пункты, которые необходимо выполнить, и теперь никто не забудет, кто что должен сделать. А присваиваемые говорящим «бейджи» точно указывают, кто что говорит во время встречи. Ряд дополнительных завершающих функций облегчают редактирование и рассылку материалов встречи.

Основные преимущества для заказчиков. Более продуктивные и результативные встречи. Превращение слов в действия означает, что участники смогут сосредоточиться на встрече, результативнее ее провести и более качественно реализовать итоговые мероприятия.

Довольные пользователи. Больше не нужно думать, кто будет вести протокол встречи — это сделает Webex. Cистема транскрипции делает на 20% меньше ошибок, чем решения конкурентов.

Более доступное рабочее место. Транскрибирование в реальном времени и скрытые субтитры (closed captioning) позволяют всем сосредоточиться на основной тематике, это особенно актуально для слабослышащих участников.

Полное спокойствие благодаря самому защищенному решению транскрибирования в реальном времени. Cisco – единственный вендор в сфере совместной работы, имеющий собственную систему управления данными, без привлечения сторонних организаций.

Cisco также представила три важных дополнения. Еще в 2017 г. Cisco дополнила решение для переговорных комнат Webex Rooms разговорным ИИ-функционалом. Webex Assistant for Webex Rooms понимает голосовые команды для присоединения к совещанию, телефонных звонков и управления теми или иными устройствами в переговорной.

Испанский язык – один из самых распространенных в мире. Он стоял первым в списке языков, которым заказчики просили научить Webex Assistant. И теперь Webex Assistant учит испанский! Вскоре пользователи смогут общаться с устройствами Webex Room на английском или испанском, при этом Webex Assistant будет отвечать на том языке, на каком к нему обратились.

Cisco — крупнейшая компания в мире в области кибербезопасности. Использует сквозное шифрование и многоуровневую систему защиты. Cisco — единственная компания в сфере совместной работы, решающая такого рода проблемы для своих заказчиков.

Малому и среднему бизнесу бывает так же нелегко проводить преобразования, как и крупным организациям. Новое видеоустройство начального уровня Cisco Webex Room USB позволит малому бизнесу по максимуму использовать возможности совместной работы.

Cisco Webex Room USB предлагает качество и безопасность в доступном видеоустройстве начального уровня для переговорных комнат и небольших офисных пространств. Комфортное использование, простота установки и управления делают Cisco Webex Room USB привлекательной альтернативой среди аналогичных устройств. Webex Room USB подойдет для небольших организаций, которые только начинают входить в мир видеоконференцсвязи, но при этом хотят получить решение бизнес-класса, не создающее дополнительных проблем и издержек.

Как показывают исследования, сейчас в мире насчитывается до 25 млн переговорных комнат, при этом их число ежедневно растет. В то же время 78% респондентов не удовлетворены имеющимся оборудованием переговорных, а 65% заявили, что половина и более переговорных нуждаются в оборудовании для видеоконференций.