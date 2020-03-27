Cisco представила решения для совместной работы на дому и в офисе

Cisco провела в Москве круглый стол, в ходе которого рассказала о новых возможностях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant for Webex Meetings – первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка, который автоматически распознает речь и по окончании встречи формирует перечень дальнейших необходимых действий («минутки»).

Webex Assistant for Meetings — первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка. Он понимает голосовые команды для выполнения таких рутинных задач, как транскрибирование, составление протоколов и подведение итогов (follow-up), чтобы участники встречи могли сосредоточиться на обсуждаемой теме. Вы сможете не только увидеть титры и мгновенную транскрипцию сказанного, но еще и указать приложению, какие пункты следует выделить. Теперь можно осуществлять поиск по протоколам — и не только текущей встречи, но нескольких встреч. Помощник запишет пункты, которые необходимо выполнить, и теперь никто не забудет, кто что должен сделать. А присваиваемые говорящим «бейджи» точно указывают, кто что говорит во время встречи.

Desk Pro. Ближайшей аналогией будет «моментальный офис», которым может пользоваться руководитель, рядовой работник или даже целая группа. Все самые продвинутые функции портфолио Cisco реализованы в устройстве, главная часть которого – 27-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4K и разъемом USB-C. Имеется встроенное веб-приложение, нет необходимости в дополнительном экране и зарядном устройстве. Desk Pro работает не только с Webex, но и с любой службой телеконференцией. Desk Pro узнает пользователя, когда он приблизится, и поприветствует его. Если домашний офис немного захламлен, а времени на уборку нет, Desk Pro размоет фон или подставит виртуальный. А система шумоподавления позаботится о том, чтобы сторонний шум не мешал встрече.

Room Panorama. Основная идея заключается в объединении двух половинок переговорного стола, находящихся друг от друга на расстоянии нескольких тысяч километров. Теперь при взаимодействии удаленных команд будет создаваться впечатление, что они находятся в одном пространстве, а плодотворному проведению встречи помогут комплексные функции ИИ, работа с контентом и интеграция. При этом не просто создается реальный эффект присутствия: в распоряжении участников находятся функционал распознавания лиц, который укажет имена и должности присутствующих, инструментарий составления резюме встречи и возможность подключения дополнительных сенсорных экранов Webex Board.

Новая гарнитура Bluetooth. Cisco Headset 700 отфильтрует офисный шум и поможет сосредоточиться на важном. Подключив гарнитуру к собственному устройству или любому устройству Cisco, можно перемещаться по офису и легко переходить от фонового слушания музыки к входящему звонку или очередной конференции. Удобство Headset 700 оценят и работники умственного труда, и сотрудники контакт-центров. Для ее настройки используется мобильное приложение. ИТ-администраторы смогут управлять гарнитурами через Control Hub, будучи уверенными в защите от угроз и заражения вредоносным ПО. Более того, гарнитуры Cisco Headset 700 интегрированы с нашим приложением и устройствами для совместной работы. Они обладают уникальными интеллектуальными возможностями. Сегодня они умеют выявлять и подавлять фоновый шум. Вполне возможно, что завтра они смогут напомнить о начинающейся через несколько минут телеконференции.

Cisco Webex Room USB. Новое видеоустройство начального уровня Cisco Webex Room USB позволит малому бизнесу по максимуму использовать возможности совместной работы. Cisco Webex Room USB предлагает высочайшее качество и безопасность в доступном видеоустройстве начального уровня для переговорных комнат и небольших офисных пространств. Комфортное использование, простота установки и управления делают Cisco Webex Room USB привлекательной альтернативой среди аналогичных устройств. Webex Room USB идеально подойдет для небольших организаций, которые только начинают входить в мир видеоконференцсвязи, но при этом хотят получить решение бизнес-класса, не создающее дополнительных проблем и издержек.