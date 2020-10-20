Cisco представила новые возможности Webex

Cisco представила для работающих как в офисе, так и удаленно ряд инноваций, которые организации смогут внедрить уже в этом году.

Пандемия радикально изменила наши трудовые процессы. Согласно опросу Cisco Workforce of the Future, который посвящен будущему трудовых ресурсов, работники в России хотят сохранить многие плюсы, проявившиеся при удаленной работе. Главными преимуществами стали успешная работа в рассредоточенной команде (68%) и возросшая возможность самостоятельно планировать рабочее время (62%), 50% хотят сохранить ускоренные темпы принятия решений. Будучи на месте генерального директора, 85% респондентов в новой трудовой реальности отдали бы главные приоритеты совместной работе и эффективным коммуникациям.

«Прошедшие месяцы доказали важность совещаний в видеоформате. Кроме того, мы увидели, что происходящее в перерывах между совещаниями не менее важно, чем то, что происходит во время совещаний. Таким образом, совещания из дискуссий, ограниченных определенными временными рамками, превращаются в постоянную совместную работу коллективов и их участников. Эту работу облегчают технологии, работающие с учетом контекста. Помочь пользователям до, во время и после совещаний призвано решение Webex. Сегодня мы добавили к нему еще целый ряд полезных функций», — сказал Максим Репин, руководитель подразделения Cisco по продвижению технологий для совместной работы в России.

В ходе подготовки к возвращению в офис компаниям необходимо оптимизировать размещение с учетом озабоченности работников вопросами санитарии и социального дистанцирования, организовать информирование работников. Cisco предлагает заказчикам необходимый для возвращения в офис инструментарий.

Cisco впервые предложила встраивать в оборудование совместной работы датчики, которые информируют пользователей и администраторов о состоянии окружающей среды, помогая поддерживать комфортную обстановку на рабочем месте. Ранее мы анонсировали датчики уровня шума и счетчики числа присутствующих. Их важность возрастает вместе с возможностью выявлять недоиспользуемые и перегруженные пространства. Дополнительные датчики сообщат температуру и влажность в помещении, определят освещенность и качество воздуха. Кроме того, мы расширили возможности при подсчете числа участников. Используя технологи машинного обучения, Webex поможет обеспечить соответствие параметрам заполняемости помещений и подсчитает всех, кто носит или не носит маски. Быстрое выявление проблемных с точки зрения окружающей среды помещений поможет поднять эффективность совещаний как для офисных, так и для удаленных участников.

Чтобы обеспечить безопасность и оптимальное использование помещений, надо по-новому подходить к организации совещаний. Две модели Webex Room Navigator — это специализированные устройства, оснащенные всеми упомянутыми выше датчиками. Устройства размещаются внутри и вне переговорных. Они помогают пользователям резервировать переговорные и снабжают необходимыми данными ИТ-администраторов и менеджеров по эксплуатации. Наружная модель облегчает поиск и резервирование переговорных, показывая комнаты со статусом «свободно» и изменяя их статус на «занято» при входе участников. Устройство активируется простым нажатием или голосом, что исключает касание потенциально инфицированных поверхностей. Внутренняя модель предупреждает о соблюдении социальной дистанции, сообщает расписание уборки и другую информацию. Модель также предусматривает возможность резервирования переговорных. Обе модели могут использоваться как цифровые табло для передачи важной информации. Встроенные датчики определят отсутствие участников на запланированном совещании, и устройство автоматически освободит переговорную для следующей группы.

Коэффициент полезной загрузки помещений измеряют менее половины компаний. Соответственно, они не могут правильно распланировать уборку, а сегодня это один из самых насущных вопросов для работников. Webex Control Hub предоставляет столь необходимую информацию о загрузке и состоянии переговорных, включая архивные данные о загрузке помещений, о запланированных и несостоявшихся совещаниях, о медианной занятости мест и уровнях шума. Такая аналитика поможет руководству оптимизировать использование недвижимости.

Интеграция партнерских решений: целевая польза для дальнейшей защиты работников.

Appspace — информирование и цифровые табло. Решение интегрировано с Control Hub, поэтому его очень просто настроить. Элегантное и современное решение Appspace дает компаниям возможность быстро информировать офисных и удаленных работников, использующих Webex Desk Pros.

Vyopta — аналитика по совместной работе. Решение предлагает глубокие аналитические данные по участникам, помещениям и технологиям для офисной и удаленной совместной работы. Поддержка решением Vyopta технологий унифицированных коммуникаций Cisco и третьих фирм дает возможность обоснованно планировать возвращение в офис и оптимизировать процессы совместной работы.

MazeMap — поиск свободных мест. Если в переговорной превышен лимит для безопасного социального дистанцирования, решение MazeMap найдет ближайшее свободное помещение и направит туда участников, не прерывая эффективное течение совещания.