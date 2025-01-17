Петербуржцы проводили онлайн-совещания даже во время новогодних каникул

МТС и входящая в нее компания «МТС Линк» проанализировали востребованность онлайн-мероприятий у россиян во время новогодних праздниках. Петербуржцы не снижали деловую активность даже на каникулах, город вошел в топ-3 регионов, где прошло больше всего встреч и вебинаров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург стал вторым среди российских регионов по числу онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» во время новогодних каникул — с 30 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. Опередила его Москва, замыкает тройку лидеров Московская область.

Востребованность онлайн-мероприятий растет: на прошедших длинных выходных по стране прошло на 59% вебинаров и встреч больше, чем в 2024 г. За два года в Петербурге в четыре раза выросло количество онлайн-совещаний и вебинаров, проводимых на новогодних праздниках.

Во время каникул петербуржцы продолжали использовать привычные инструменты для совместной работы, хоть и намного менее активно. Так, в корпоративном мессенджере «МТС Линк Чаты» ежедневно отправлялось в 18 раз меньше сообщений, чем в рабочие дни. А в сервисе «МТС Линк Доски» за все праздники в российских городах создали более 500 проектов. Праздничное настроение на онлайн-встречах помогали создавать виртуальные маски и фоны. Пользователи платформы примерили новогодние маски (оленьи рожки, костюм снеговика, карнавальную маску) около 20 тыс. раз.

Рост количества онлайн-совещаний аналитики связывают со значительным расширением аудитории отечественных платформ для видеоконференцсвязи в 2024 г. Дополнительный фактор — большее число дней отдыха по сравнению с 2024 г. : 11 вместо 10.

Самым активным днем стало 30 декабря 2024 г.: в этот день по всей стране прошло более 4000 вебинаров, обучений и встреч в онлайн-режиме. В 2024 г. больше всего мероприятий состоялось 8 января 2024 г., в последний день перед началом рабочей недели. Самым спокойным днем прошедших праздников стало 1 января 2025 г. — в этот день провели на 30% меньше онлайн-мероприятий, чем 31 декабря 2024 г. В 2024 г. ситуация была обратной: в канун 2024 г. прошло на 34% меньше вебинаров и встреч, чем 1 января 2024 г.

После длинного отдыха россияне входили в рабочий режим: 9 января 2025 г. прошло на 58% больше онлайн-встреч и на 20% больше вебинаров, чем в последний рабочий день 2024 г., 28 декабря. Кроме того, вырос у пользователей интерес к обучению: в первый рабочий день 2025 г. на 52% больше пользователей начали проходить курсы и программы.