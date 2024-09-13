Нейросеть поможет новосибирцам выделить главное в потоке рабочих сообщений

МТС представила функцию помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ), внедренную в платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Помощник напоминает об итогах прошедших онлайн-встреч, находит нужные записи, составляет сводки информации по определенной теме, а также выделяет ключевые моменты обсуждений в чатах. Функция разработана на базе генеративной нейросети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запрос ИИ-помощнику «МТС Линк» можно формулировать в свободной форме, как при обращении к любому другому GPT-ассистенту. Например, по запросу «Какие решения были приняты на моих встречах на прошлой неделе?» он выдаст краткий обзор всех договоренностей.

Ответы составляются на базе всех онлайн-мероприятий, на которых присутствовал пользователь и где была включена автоматическая расшифровка. По данным «МТС Линк», на каждые сто деловых онлайн-встреч приходится около тридцати просмотров их записей. При этом в среднем менеджеры присутствуют на 3-5 встречах в день. ИИ-помощник поможет сократить количество просмотров записей, благодаря чему станет больше времени для фокуса на важных задачах.

В корпоративном мессенджере «МТС Линк Чаты» ИИ-помощник сокращает время чтения длинных переписок. Искусственный интеллект выделяет ключевые моменты обсуждений в тредах и формирует итоги с основными тезисами. Итоги публикуются отдельным постом в конце переписки, их видит только пользователь, который их запросил. На создание итогов ИИ-помощник тратит в среднем 1-5 секунд.

«Многие российские компании, в том числе и новосибирские, сейчас выбирают отечественные технические решения и, конечно, ждут от них новые полезные функции. ИИ-помощник в Чатах, например, будет особенно востребован после отпуска, командировки или больничного, когда сотрудник возвращается к рабочим сообщениям после продолжительного отсутствия», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Компания провела ряд исследований, которые подтвердили востребованность ИИ-помощника, помогли определить основные сценарии его применения и выстроить логику нейросетевой модели. Например, 32% опрошенных отметили, что никогда не читают пропущенные треды после отпуска, а 56% отметили вау-эффект от возможности моментально выделять главное из чатов.