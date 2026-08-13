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Облачные редакторы «Р7-Офис» и файловое хранилище «Р7-Диск» интегрированы в решения «1С»

Группа ИТ-компаний Lad интегрировала в продукты «» облачные редакторы документов «Р7-Офис» и хранилище файлов «Р7-Диск». Теперь пользователям становится доступно единое рабочее пространство. Для того, чтобы поработать над документами или отправить их контрагенту, больше нет необходимости скачивать файлы на локальный ПК.

В рамках интеграции, сформированные в «1С» файлы договоров, счетов и карточек клиентов автоматически загружаются на «Р7-Диск». После этого пользователи могут открыть их прямо из интерфейса «1С». По нажатию кнопки документ станет доступным для работы, в том числе совместной, в редакторах «Р7-Офис». Для передачи документа контрагенту можно отправить его в «Р7-Офис» прямо из окна печати и сформировать внешнюю ссылку на него с нужными правами доступа. История работы с документами при этом привязана к конкретному, исходному объекту — клиенту, сделке, сотруднику или номенклатуре — и отображается в специальной форме. Поэтому, например, можно легко выяснить, какие документы относятся к тому или иному договору и кто из коллег вносил в них правки.

Пользователи продукта «1С» автоматически авторизуются в системе «Р7-Офис» под личной учетной записью, и им доступны только свои папки и файлы. Интеграция получила сертификат по стандарту «1С:Совместимо!», как расширение к любой конфигурации, разработанное в среде «1С:Предприятия 8.3».

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«Внедрение облачного хранилища «Р7» в продукты «1С» — это важный шаг к формированию единой среды для корпоративной работы с документами, причем полностью отечественной разработки. Мы видим, что такие решения особенно востребованы там, где важны безопасность, скорость миграции и бесшовная работа в существующем ИТ-ландшафте», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор компании «Р7».

«Интеграция решений 1С и облачных редакторов «Р7-Офис» позволяет закрыть один из самых массовых запросов у заказчиков - на простую и надежную работу с документами без переключения между сервисами и скачивания файлов. Для бизнеса это означает более быстрые процессы, порядок в документообороте и удобный контроль доступа к документам, а значит — рост эффективности», — сказал Владимир Курылев, директор по развитию направления «Р7» группы ИТ-компаний Lad.

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