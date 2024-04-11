Обновление «Р7-Органайзер ПРО»: настройка через групповые политики, загрузка больших файлов плюс свыше тысячи улучшений

Новая версия «Р7-Органайзер ПРО» получила множество полезных обновлений и улучшений. Добавлена возможность устанавливать параметры через файл политики, поддержка аккаунтов, подключенных по протоколу EWS, загрузка больших файлов, функционал делегирования и многое другое. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Органайзер ПРО».

Обновленный «Р7-Органайзер ПРО» представил новые возможности для подключения учетных записей Exchange по протоколу EWS через конфигурационный файл политик. С его помощью подключить учетные записи можно гораздо быстрее сразу на всю группу компьютеров, не тратя время на поочередную настройку на каждом устройстве.

Для удобства пользователей также добавлена возможность загрузки больших файлов на «Р7-Диск». Новая версия «Р7-Органайзер ПРО» позволяет передавать и хранить файлы любого размера, что может пригодится при работе с крупными документами и мультимедийными файлами.

Работать с почтовыми ящиками и календарями стало безопаснее за счет новой функции делегирования прав, которая позволяет гибко настраивать доступ к информации коллегам. В новой версии можно назначать делегатов, устанавливать права доступа и управлять ими, обеспечивая контроль за общими ресурсами. Также делегаты могут создавать события от имени представителя. Это поможет повысить эффективность рабочих процессов при планировании мероприятий.

Улучшена функция поиска контактов, которая позволяет искать их не только по email, но и по всем полям почты, что значительно улучшает точность и эффективность поиска даже при ограниченной информации о них.

Кроме того, реализовано отображение архивной папки на подключенном почтовом ящике. При необходимости можно просматривать содержимое архивных папок и находить необходимые сообщения или файлы, сохраненные в архиве.

Также добавлен функционал автоответа на сообщения, возможность изменения размера шрифта интерфейса с помощью комбинации «горячих» клавиш (Ctrl++, Ctrl+— или Ctrl+0).

А заполнять поле «имя пользователя» при входе в аккаунт теперь не обязательно, так как оно сохранится автоматически. Это опция облегчит и ускорит процесс входа. Особенно она может быть полезной для пользователей, у которых множество аккаунтов и есть необходимость заходить под разными учетными записями.