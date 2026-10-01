Обновление корпоративного сервера «Р7-Офис»: свимлайны, дерево папок и шаблоны для базы знаний

В новой версии корпоративного сервера «Р7-Офис» разработчики улучшили элементы дизайна и развили интерфейс системы. Ключевыми новшествами релиза стали функция отзыва отправленных писем внутри корпоративной сети, продвинутая визуализация задач с помощью свимлайнов в модуле проектов, внедрение полноценной истории версий для модуля «Страницы». Об этом CNews сообщили представители Р7.

В интерфейсе модуля «Р7-Диск» появилось дерево папок, которое будет полезно пользователям, хранящим на диске многоуровневые, сложно структурированные данные. Кроме того, теперь можно управлять режимом представления файлов — переключаться между плиткой и списком.

В модуле «Р7-Календарь» при планировании событий организатор теперь сразу видит, заняты ли приглашенные внутренние участники, даже если они не давали прав на просмотр своих календарей. Нововведения будут полезны руководителям и топ-менеджменту, так как они чаще других назначают встречи с большим числом участников.

Ряд важных нововведений получил модуль «Р7-Почта». Внутри корпоративной сети теперь можно отозвать отправленное письмо, причем даже частично, у конкретных получателей из списка пользователей. Функция будет полезна в ситуации, если произошла случайная отправка чувствительной информации. Также при вставке линка на изображение в сети оно не подгружается в тело письма, что экономит трафик и место на диске. При сворачивании списка папок активный почтовый аккаунт теперь подсвечивается и сразу видно, с какой почты идет работа.

В модуле «Р7-Проекты» на «Канбан-доске» появились свимлайны: горизонтальные дорожки, которые позволяют группировать задачи по дополнительному признаку, не меняя при этом колонки и статусы. Они будут весьма полезны для визуализации сложных, комплексных проектов. Также появился финальный статус «Закрыто», который, в отличие от «Выполнено», означает, что задача завершена и полностью выведена из рабочего процесса. В задачах появилась возможность сохранять свои варианты отображения списка. Можно настроить фильтры, сортировку и группировку под себя, сохранить этот вид и переключаться на него в один клик, а также выгрузить ее в CSV или XLSX.

Модуль «Р7-Страницы» получил историю версий и возможность контролировать изменения, в том числе откатываться к предыдущим. Это очень полезная возможность для тех случаев, если редактированием занимается несколько человек. Добавлен раздел с готовыми шаблонами страниц, среди которых дашборды, заметки со встреч и базы знаний. А при дублировании страницы теперь можно скопировать и все её дочерние страницы со всей структурой — используя готовые образцы, можно ускорить создание новых разделов.

В «Р7-Формах» появился раздел «Ответы». В нем можно посмотреть результаты опроса, изучить список прохождений и открыть ответы каждого пользователя отдельно. Ответы теперь можно выгрузить, а также настроить, кто имеет к ним доступ. Если форма рассчитана только на одно прохождение, при повторном открытии пользователь увидит уведомление о том, что попытки прохождения закончились.

Улучшенный модуль «Р7-Управление» теперь позволяет администраторам создавать роли с любым названием, например, «Администратор отдела продаж» или «Начальник управления», и настраивать для них права, от управления статусами пользователей до доступа к написанию писем. Теперь можно передать или скопировать данные от одного сотрудника другому, а вместе с файлами сохранятся и настроенные доступы. Это удобно при увольнении или переводе. Также теперь можно закрыть доступ для отдельных ролей к папке «Мои документы», которая является основной для любого пользователя. Это пригодится, если сотрудник должен работать с определенными документами. Переработан интерфейс управления квотами на хранение данных: они вынесены в отдельные вкладки, а управление ими стало единообразным.