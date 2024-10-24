«РТК-ЦОД» представил первое импортонезависимое облако для объектов КИИ

Сервис-провайдер ИТ полного цикла «РТК-ЦОД» выводит на рынок решение «Облако КИИ» для размещения значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком — Центры обработки данных».

Это первое на рынке импортонезависимое облако для организаций, которым необходимо привести свою инфраструктуру к соответствию всем актуальным требованиям регуляторов в сфере КИИ. В первую очередь, это Федеральный закон №187-ФЗ и Приказ ФСТЭК №239 о безопасности критической информационной инфраструктуры России.

Сервис построен на базе российских решений и обеспечивает соблюдение требований информационной безопасности и импортозамещения для компаний-субъектов КИИ. Средства защиты информации аттестованы ФСТЭК России. Аттестат распространяется на всю облачную платформу и позволяет размещать в облачной инфраструктуре объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно. Оборудование «Облака КИИ» входит в реестр Минпромторга, а используемое в решении ПО — в реестр Минцифры.

«Облако КИИ» — инновационный продукт, предлагающий беспрецедентный уровень безопасности и защиты в комплексе с классическими преимуществами IaaS-решений. Мы гордимся тем, что созданное нами импортонезависимое облако не только удовлетворит потребности субъектов КИИ, но и станет дополнительным драйвером к созданию и развитию подобных инфраструктур на рынке, повышая уровень безопасности критически важных данных и систем», — отметил Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» «РТК-ЦОД».