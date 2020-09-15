Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Ростелеком» разместил в облаке сервисы «Цифровой логистики»

Интеграция Инфраструктура Облака

«Цифровая логистика» (дочернее предприятие РЖД) разместила облачные сервисы для поставщиков электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на ресурсах национальной облачной платформы «Ростелекома». Теперь оператор обеспечивает надежную виртуальную инфраструктуру для работы крупнейшего в России ресурса по онлайн-заказу железнодорожных перевозок, вагонов и сопутствующих услуг.

Программно-технический комплекс ЭТП ГП использует мощности облачной платформы в одном из центров обработки данных в Москве. Специалисты «Ростелекома» обеспечили миграцию программного комплекса на облачную платформу компании.

«Для “Ростелекома” это уже не первый совместный проект с компаниями, входящими в структуру “Российских железных дорог”. Недавно мы реализовали крупный совместный проект с “Федеральной пассажирской компанией” и рады расширению сотрудничества, особенно с учетом стратегического вектора на внедрение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики», — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов.

«Мы решаем федеральную задачу повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, поэтому в первую очередь стремимся обеспечить надежность и безопасность ЭТП “Грузовые перевозки” и решений, реализованных для работы с поставщиками. Мы выбрали “Ростелеком” как государственную компанию, обладающую современными технологиями и нацеленную на развитие и повышение качества предоставляемых услуг. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество обеспечит безукоризненный сервис и удовлетворит самые высокие требования наших клиентов», — сказал генеральный директор «Цифровой логистики» Александр Кочуков.

Другие материалы рубрики

«Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе

Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания

Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года

Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа

Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team

Через «дыру» в СУБД IBM Db2 можно воровать данные из Linux и Windows

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

Лучшие ноутбуки с массой до 1,1 кг: легкие и компактные

Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"