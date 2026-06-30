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РЖД Технологии Цифровая логистика
Компания ООО «Цифровая логистика» представляет собой ключевое подразделение цифрового холдинга «РЖД-Технологии», специализирующееся на создании и управлении платформами для организации железнодорожных грузоперевозок. Организация выступает оператором Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), которая функционирует как полнофункциональная цифровая среда для взаимодействия грузовладельцев, перевозчиков и поставщиков сопутствующих услуг. Основная миссия компании заключается в импортозамещении IT-решений в транспортном секторе и повышении эффективности логистических процессов через внедрение облачных технологий и искусственного интеллекта.
Основные продукты и функциональные возможности
Ключевым продуктом компании является ЭТП ГП, созданная в 2017 году. С 2018 года оператором площадки выступает ООО «Цифровая логистика». Платформа позволяет пользователям оформлять заказы на железнодорожные перевозки, аренду вагонов и терминальные услуги в едином цифровом окне. Объем трафика на площадке превышает 10 миллионов запросов, из которых около половины генерируется представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Для обеспечения доверия к платформе и соответствия регуляторным требованиям, несколько сервисов компании включены в Реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Среди них:
- ЭТП «Грузовые перевозки» (запись № 24584) — ПО для решения отраслевых задач в сфере транспорта.
- «Облачный сервис для владельцев вагонов» (запись № 22 506) — инструмент для операторов подвижного состава.
- «Облачный сервис для владельцев терминалов в портах» (запись № 22 688) — решение для планирования и продажи услуг перевалки грузов на стыке железнодорожного и морского транспорта. На данный момент к платформе подключено восемь таких терминалов.
Компания также развивает финансовые инструменты, интегрированные в логистические процессы. Совместно с ПСБ Факторинг (дочерняя структура ПАО «Промсвязьбанк») был запущен сервис предоставления отсрочки платежа для заказчиков услуг на ЭТП ГП. Это позволяет клиентам оплачивать перевозки с задержкой, улучшая денежный оборот в бизнесе.
Внедрение искусственного интеллекта
Помимо транспортных решений, компания занимается разработкой AI-инструментов для сферы обслуживания клиентов. Разработанный компанией ИИ-супервайзер Fedot.ai был внедрен в аутсорсинговый контактный центр мобильного виртуального оператора «СберМобайл». Система автоматизирует контроль работы менеджеров, обрабатывая запросы клиентов, приобретших сим-карты на маркетплейсах. По данным сооснователя компании Виктора Сизова, внедрение решения позволило повысить выполнение SLA (соглашения об уровне обслуживания) на 28% и обеспечить 100% решение клиентских запросов в тестовом режиме, значительно снизив нагрузку на персонал за счет автоматизации рутинных операций.
Технологические партнеры и инфраструктура
Для обеспечения работы своих сервисов «Цифровая логистика» сотрудничает с рядом IT-компаний и телеком-операторов:
- «Ростелеком»: Облачные сервисы для поставщиков ЭТП ГП размещены на национальной облачной платформе «Ростелеком», что обеспечивает необходимую вычислительную мощность и безопасность данных.
- «Интэллекс»: Разработала специализированный облачный сервис для владельцев вагонов (ОСВВ), который облегчает выход операторов подвижного состава на торговую площадку РЖД. Дальнейшим развитием этого продукта занимается «Цифровая логистика».
Стратегические партнерства и интеграции
Компания активно расширяет экосистему через соглашения о сотрудничестве:
- АО «ТЭК-Торг»: Подписано соглашение об интеграции систем закупок и торгов. Это позволяет участникам рынка использовать возможности железнодорожной инфраструктуры для оптимизации грузовой логистики в рамках контрактов на ЭТП «ТЭК-Торг». Целью является улучшение информированности пользователей и снижение затрат.
- «Трансконтейнер» (группа «Дело»): Заключен меморандум о совместном развитии транспортных сервисов в России, СНГ и третьих странах. Стороны探讨了 возможности интеграции систем продаж «Трансконтейнера» с ЭТП ГП для упрощения оформления отправки грузов в экспортных, импортных и транзитных направлениях.
Рыночный контекст
Действия компании соответствуют общим трендам цифровизации ритейла и логистики в России, где наблюдается рост спроса на облачные решения, информационную безопасность и импортозамещение. В то время как традиционный ритейл фокусируется на омниканальности, транспортный сектор делает ставку на прозрачность цепочок поставок и доступность услуг для МСП. «Цифровая логистика» позиционирует свои продукты как инструменты для повышения эффективности бизнеса в условиях изменения рыночной конъюнктуры.
Конкурирующие компании на рынке IT-решений для логистики и транспорта
- РЖД-Технологии (родительская структура, также разрабатывает смежные продукты)
- Элтекс (разработчик систем управления логистикой и транспортом)
- 1С-Рарус (автор решений для транспортной логистики на базе 1С)
- ИнфоТеКС (системы диспетчеризации и управления транспортом)
- Softline (крупный системный интегратор, присутствующий в рейтингах поставщиков ИТ для ритейла и логистики)
- Крок (интегратор, реализующий проекты цифровизации в транспортной сфере)
- ИТМО Софт (разработчик решений для управления логистикой и складскими операциями)
- ГК «ЛогоВан» (платформа для поиска грузов и транспорта, конкурент в сегменте цифровых бирж)
- ATI.SU (онлайн-биржа грузоперевозок)
- Яндекс.Логистика (предоставляет комплексные решения для управления цепочками поставок)
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СОБЫТИЯ
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РЖД Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Резвов Николай 5 5
|Каримов Руслан 59 3
|Сологуб Денис 75 3
|Пчелин Юрий 41 3
|Тульчинский Станислав 87 3
|Романов Юрий 5 3
|Захарян Артур 15 3
|Кинжигалиев Аскар 4 3
|Гольцов Дмитрий 7 3
|Гарбера Владимир 3 3
|Гришко Олег 18 3
|Михальский Евгений 3 3
|Панченко Елена 3 3
|Милехина Наталья 3 3
|Неретин Тимур 3 3
|Почкайлов Михаил 3 3
|Блинов Дмитрий 49 3
|Гулевич Руслан 32 3
|Корнеева Анжелика 10 2
|Забродин Алексей 21 2
|Толстунова Ольга 13 2
|Сизов Виктор 14 2
|Богомолов Денис 17 2
|Петров Артем 26 2
|Крутько Иван 26 2
|Будник Иван 21 2
|Хотьян Георгий 5 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Карпунин Алексей 51 1
|Якоб Дмитрий 17 1
|Задорожный Виталий 9 1
|Масляный Константин 20 1
|Селезнев Денис 31 1
|Баканов Дмитрий 35 1
|Степанов Юрий 5 1
|Гатин Виталий 14 1
|Горбунов Антон 3 1
|Замаруев Владимир 41 1
|Лисин Павел 7 1
|Терехин Степан 14 1
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