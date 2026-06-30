РЖД Технологии - Цифровая логистика

Компания ООО «Цифровая логистика» представляет собой ключевое подразделение цифрового холдинга «РЖД-Технологии», специализирующееся на создании и управлении платформами для организации железнодорожных грузоперевозок. Организация выступает оператором Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), которая функционирует как полнофункциональная цифровая среда для взаимодействия грузовладельцев, перевозчиков и поставщиков сопутствующих услуг. Основная миссия компании заключается в импортозамещении IT-решений в транспортном секторе и повышении эффективности логистических процессов через внедрение облачных технологий и искусственного интеллекта.

Основные продукты и функциональные возможности

Ключевым продуктом компании является ЭТП ГП, созданная в 2017 году. С 2018 года оператором площадки выступает ООО «Цифровая логистика». Платформа позволяет пользователям оформлять заказы на железнодорожные перевозки, аренду вагонов и терминальные услуги в едином цифровом окне. Объем трафика на площадке превышает 10 миллионов запросов, из которых около половины генерируется представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Для обеспечения доверия к платформе и соответствия регуляторным требованиям, несколько сервисов компании включены в Реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Среди них:

ЭТП «Грузовые перевозки» (запись № 24584) — ПО для решения отраслевых задач в сфере транспорта.

(запись № 24584) — ПО для решения отраслевых задач в сфере транспорта. «Облачный сервис для владельцев вагонов» (запись № 22 506) — инструмент для операторов подвижного состава.

(запись № 22 506) — инструмент для операторов подвижного состава. «Облачный сервис для владельцев терминалов в портах» (запись № 22 688) — решение для планирования и продажи услуг перевалки грузов на стыке железнодорожного и морского транспорта. На данный момент к платформе подключено восемь таких терминалов.

Компания также развивает финансовые инструменты, интегрированные в логистические процессы. Совместно с ПСБ Факторинг (дочерняя структура ПАО «Промсвязьбанк») был запущен сервис предоставления отсрочки платежа для заказчиков услуг на ЭТП ГП. Это позволяет клиентам оплачивать перевозки с задержкой, улучшая денежный оборот в бизнесе.

Внедрение искусственного интеллекта

Помимо транспортных решений, компания занимается разработкой AI-инструментов для сферы обслуживания клиентов. Разработанный компанией ИИ-супервайзер Fedot.ai был внедрен в аутсорсинговый контактный центр мобильного виртуального оператора «СберМобайл». Система автоматизирует контроль работы менеджеров, обрабатывая запросы клиентов, приобретших сим-карты на маркетплейсах. По данным сооснователя компании Виктора Сизова, внедрение решения позволило повысить выполнение SLA (соглашения об уровне обслуживания) на 28% и обеспечить 100% решение клиентских запросов в тестовом режиме, значительно снизив нагрузку на персонал за счет автоматизации рутинных операций.

Технологические партнеры и инфраструктура

Для обеспечения работы своих сервисов «Цифровая логистика» сотрудничает с рядом IT-компаний и телеком-операторов:

«Ростелеком» : Облачные сервисы для поставщиков ЭТП ГП размещены на национальной облачной платформе «Ростелеком», что обеспечивает необходимую вычислительную мощность и безопасность данных.

: Облачные сервисы для поставщиков ЭТП ГП размещены на национальной облачной платформе «Ростелеком», что обеспечивает необходимую вычислительную мощность и безопасность данных. «Интэллекс»: Разработала специализированный облачный сервис для владельцев вагонов (ОСВВ), который облегчает выход операторов подвижного состава на торговую площадку РЖД. Дальнейшим развитием этого продукта занимается «Цифровая логистика».

Стратегические партнерства и интеграции

Компания активно расширяет экосистему через соглашения о сотрудничестве:

АО «ТЭК-Торг» : Подписано соглашение об интеграции систем закупок и торгов. Это позволяет участникам рынка использовать возможности железнодорожной инфраструктуры для оптимизации грузовой логистики в рамках контрактов на ЭТП «ТЭК-Торг». Целью является улучшение информированности пользователей и снижение затрат.

: Подписано соглашение об интеграции систем закупок и торгов. Это позволяет участникам рынка использовать возможности железнодорожной инфраструктуры для оптимизации грузовой логистики в рамках контрактов на ЭТП «ТЭК-Торг». Целью является улучшение информированности пользователей и снижение затрат. «Трансконтейнер» (группа «Дело»): Заключен меморандум о совместном развитии транспортных сервисов в России, СНГ и третьих странах. Стороны探讨了 возможности интеграции систем продаж «Трансконтейнера» с ЭТП ГП для упрощения оформления отправки грузов в экспортных, импортных и транзитных направлениях.

Рыночный контекст

Действия компании соответствуют общим трендам цифровизации ритейла и логистики в России, где наблюдается рост спроса на облачные решения, информационную безопасность и импортозамещение. В то время как традиционный ритейл фокусируется на омниканальности, транспортный сектор делает ставку на прозрачность цепочок поставок и доступность услуг для МСП. «Цифровая логистика» позиционирует свои продукты как инструменты для повышения эффективности бизнеса в условиях изменения рыночной конъюнктуры.

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