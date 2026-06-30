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РЖД Технологии Цифровая логистика

РЖД Технологии - Цифровая логистика

Компания ООО «Цифровая логистика» представляет собой ключевое подразделение цифрового холдинга «РЖД-Технологии», специализирующееся на создании и управлении платформами для организации железнодорожных грузоперевозок. Организация выступает оператором Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), которая функционирует как полнофункциональная цифровая среда для взаимодействия грузовладельцев, перевозчиков и поставщиков сопутствующих услуг. Основная миссия компании заключается в импортозамещении IT-решений в транспортном секторе и повышении эффективности логистических процессов через внедрение облачных технологий и искусственного интеллекта.

Основные продукты и функциональные возможности

Ключевым продуктом компании является ЭТП ГП, созданная в 2017 году. С 2018 года оператором площадки выступает ООО «Цифровая логистика». Платформа позволяет пользователям оформлять заказы на железнодорожные перевозки, аренду вагонов и терминальные услуги в едином цифровом окне. Объем трафика на площадке превышает 10 миллионов запросов, из которых около половины генерируется представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Для обеспечения доверия к платформе и соответствия регуляторным требованиям, несколько сервисов компании включены в Реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Среди них:

  • ЭТП «Грузовые перевозки» (запись № 24584) — ПО для решения отраслевых задач в сфере транспорта.
  • «Облачный сервис для владельцев вагонов» (запись № 22 506) — инструмент для операторов подвижного состава.
  • «Облачный сервис для владельцев терминалов в портах» (запись № 22 688) — решение для планирования и продажи услуг перевалки грузов на стыке железнодорожного и морского транспорта. На данный момент к платформе подключено восемь таких терминалов.

Компания также развивает финансовые инструменты, интегрированные в логистические процессы. Совместно с ПСБ Факторинг (дочерняя структура ПАО «Промсвязьбанк») был запущен сервис предоставления отсрочки платежа для заказчиков услуг на ЭТП ГП. Это позволяет клиентам оплачивать перевозки с задержкой, улучшая денежный оборот в бизнесе.

Внедрение искусственного интеллекта

Помимо транспортных решений, компания занимается разработкой AI-инструментов для сферы обслуживания клиентов. Разработанный компанией ИИ-супервайзер Fedot.ai был внедрен в аутсорсинговый контактный центр мобильного виртуального оператора «СберМобайл». Система автоматизирует контроль работы менеджеров, обрабатывая запросы клиентов, приобретших сим-карты на маркетплейсах. По данным сооснователя компании Виктора Сизова, внедрение решения позволило повысить выполнение SLA (соглашения об уровне обслуживания) на 28% и обеспечить 100% решение клиентских запросов в тестовом режиме, значительно снизив нагрузку на персонал за счет автоматизации рутинных операций.

Технологические партнеры и инфраструктура

Для обеспечения работы своих сервисов «Цифровая логистика» сотрудничает с рядом IT-компаний и телеком-операторов:

  • «Ростелеком»: Облачные сервисы для поставщиков ЭТП ГП размещены на национальной облачной платформе «Ростелеком», что обеспечивает необходимую вычислительную мощность и безопасность данных.
  • «Интэллекс»: Разработала специализированный облачный сервис для владельцев вагонов (ОСВВ), который облегчает выход операторов подвижного состава на торговую площадку РЖД. Дальнейшим развитием этого продукта занимается «Цифровая логистика».

Стратегические партнерства и интеграции

Компания активно расширяет экосистему через соглашения о сотрудничестве:

  • АО «ТЭК-Торг»: Подписано соглашение об интеграции систем закупок и торгов. Это позволяет участникам рынка использовать возможности железнодорожной инфраструктуры для оптимизации грузовой логистики в рамках контрактов на ЭТП «ТЭК-Торг». Целью является улучшение информированности пользователей и снижение затрат.
  • «Трансконтейнер» (группа «Дело»): Заключен меморандум о совместном развитии транспортных сервисов в России, СНГ и третьих странах. Стороны探讨了 возможности интеграции систем продаж «Трансконтейнера» с ЭТП ГП для упрощения оформления отправки грузов в экспортных, импортных и транзитных направлениях.

Рыночный контекст

Действия компании соответствуют общим трендам цифровизации ритейла и логистики в России, где наблюдается рост спроса на облачные решения, информационную безопасность и импортозамещение. В то время как традиционный ритейл фокусируется на омниканальности, транспортный сектор делает ставку на прозрачность цепочок поставок и доступность услуг для МСП. «Цифровая логистика» позиционирует свои продукты как инструменты для повышения эффективности бизнеса в условиях изменения рыночной конъюнктуры.

Конкурирующие компании на рынке IT-решений для логистики и транспорта

  • РЖД-Технологии (родительская структура, также разрабатывает смежные продукты)
  • Элтекс (разработчик систем управления логистикой и транспортом)
  • 1С-Рарус (автор решений для транспортной логистики на базе 1С)
  • ИнфоТеКС (системы диспетчеризации и управления транспортом)
  • Softline (крупный системный интегратор, присутствующий в рейтингах поставщиков ИТ для ритейла и логистики)
  • Крок (интегратор, реализующий проекты цифровизации в транспортной сфере)
  • ИТМО Софт (разработчик решений для управления логистикой и складскими операциями)
  • ГК «ЛогоВан» (платформа для поиска грузов и транспорта, конкурент в сегменте цифровых бирж)
  • ATI.SU (онлайн-биржа грузоперевозок)
  • Яндекс.Логистика (предоставляет комплексные решения для управления цепочками поставок)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 20 дел, на cумму 3 169 217 ₽*

Судебные дела (20) на сумму 3 169 217 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 1 775 791 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 393 426 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Versta.io и ГК «Астрал» запустили совместный сервис для работы с ЭТрН 1
23.06.2026 «СберМобайл» внедрил в аутсорсинговый контактный центр ИИ-агента 1
19.11.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
14.10.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
Цифровизация ритейла 2022 1
14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
29.11.2024 Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» включена в реестр российского ПО 3
17.09.2024 Количество запросов на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» превысило 10 млн 3
21.06.2024 АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 4
30.05.2024 Два облачных сервиса ЭТП «Грузовые перевозки» включены в реестр российского ПО 4
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
13.09.2023 «Цифровая логистика» и «Трансконтейнер» будут совместно развивать транспортные сервисы 1
24.06.2021 «Цифровая логистика» запустила сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам услуг на ЭТП «Грузовые перевозки» 3
15.09.2020 «Ростелеком» разместил в облаке сервисы «Цифровой логистики» 1
03.08.2018 «Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов 1
25.05.2018 Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0 1
23.04.2018 Лидеры сельского хозяйства обсудили планы по «цифровизации» отрасли 1

Публикаций - 21, упоминаний - 34

РЖД Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - RZD Digital 37 4
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 15 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 133 3
LogistiX - Логистикс-Тех 78 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 3
Ростелеком 10860 3
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 20 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 321 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 52 1
Дело ГК - ДелоТех 7 1
РЖД - ПКТБ-ЦЦТ - Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации – Центр цифровых технологий 2 1
SAP SE 5575 1
Amazon Inc - Amazon.com 3249 1
Yandex - Яндекс 9098 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3425 1
Oracle Corporation 7055 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1905 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 696 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 156 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
Beget - Бегет 20 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 104 1
ИнтэлЛекс - Intellex 19 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 9
Сбер - Еаптека 49 3
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 37 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 48 3
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 93 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 75 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2901 2
Русагро Группа Компаний 365 2
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 2
Комус 109 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 89 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
ПСБ Факторинг 2 1
Versta.io - Логосмир - Цифровой логистический оператор 16 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 429 1
НСПК - Национальная система платежных карт 941 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 1
Альфа-Банк 1966 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2391 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2689 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27026 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 195 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 718 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6531 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12200 3
Экономический эффект 1313 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 402 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57134 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53000 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8441 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11425 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5619 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2973 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1512 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2091 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1217 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 194 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7473 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1698 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5987 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33376 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6584 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2155 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7402 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7322 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1486 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1699 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5456 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1473 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3432 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8547 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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