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РЖД Технологии Цифровая логистика ЭТП ГП Электронная торговая площадка Грузовые перевозки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.11.2024 Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» включена в реестр российского ПО 1
17.09.2024 Количество запросов на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» превысило 10 млн 1
21.06.2024 АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве 2
30.05.2024 Два облачных сервиса ЭТП «Грузовые перевозки» включены в реестр российского ПО 1
13.09.2023 «Цифровая логистика» и «Трансконтейнер» будут совместно развивать транспортные сервисы 1
24.06.2021 «Цифровая логистика» запустила сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам услуг на ЭТП «Грузовые перевозки» 1
18.09.2020 Искусственный интеллект оставит без работы маневровых диспетчеров РЖД 1
15.09.2020 «Ростелеком» разместил в облаке сервисы «Цифровой логистики» 1
21.11.2018 РЖД потратит на цифровизацию 150 миллиардов 1
03.08.2018 «Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

РЖД Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - RZD Digital 37 3
Ростелеком 10860 2
ИнтэлЛекс - Intellex 19 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 104 1
Информсвязь сервис 4 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 8
РЖД - Российские железные дороги 2083 8
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 76 1
ПСБ - Промсвязьбанк 954 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
ПСБ Факторинг 2 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 435 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13635 2
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61049 9
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 767 8
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 431 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24146 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17960 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64186 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12706 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6164 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3072 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3537 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3762 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 490 1
Электронный билет - e-ticket 176 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25193 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4689 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5812 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2646 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 158 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5340 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2020 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15914 1
Бронирование - Booking 949 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13745 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21694 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 1
Резвов Николай 5 5
Белозеров Олег 29 2
Воловик Иннокентий 4 1
Чаркин Евгений 317 1
Бузурнюк Николай 4 1
Обухов Александр 69 1
Шаповалов Артем 1 1
Можаев Евгений 4 1
Кочуков Александр 1 1
Подылов Александр 2 1
Горбунов Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164582 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14761 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4447 1
Россия - УФО - Свердловская область 1914 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47273 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2689 8
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12200 3
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1486 1
Аренда 2657 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3124 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33376 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53000 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5456 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7473 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 161 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6531 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8441 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
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