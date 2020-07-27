ГК «Ростелеком» увеличила свою долю на российском рынке поставщиков IaaS

Согласно рейтингу российского рынка публичных облачных услуг аналитической компании «ТМТ Консалтинг», в 2019 году выручка группы компаний «Ростелеком» в сегменте IaaS выросла в полтора раза (до 3 млрд рублей). Вместе с облачным провайдером DataLine, который «Ростелеком» приобрел в конце 2019 года, группа компаний укрепила свои рыночные позиции и стала лидером рынка с долей около четверти сегмента IaaS. По подсчетам аналитиков, общий объем рынка IaaS составил 23 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2018 году.

«За прошедший год IaaS-направление “Ростелекома” выросло на 46%. Достигнуть столь высоких темпов роста нам позволило активное развитие функциональных возможностей продукта “Виртуальный ЦОД”, запуск облачных сервисов на новых площадках, старт партнерской программы white label и ряд крупных проектов с коммерческими и государственными заказчиками, — отметил Александр Обухов, директор по облачным сервисам и ЦОД “Ростелеком”. — В 2020 году у нас есть все предпосылки удержать и нарастить набранную динамику показателей благодаря присоединению DataLine и интеграции их продуктов и компетенций в наше облачное направление. Несомненным драйвером также станет дальнейшее развитие облачной платформы “Ростелекома” как в части новых сервисов, так и представленности в регионах».

Аналитики «ТМТ Консалтинг» отмечают, что динамика сегмента IaaS в 2020 году сохранится из-за резкого всплеска спроса на вычислительные мощности для удаленных форматов ведения бизнеса в первом полугодии. В пятилетней перспективе прогнозируется среднегодовой темп роста рынка IaaS на уровне 25%, и к 2024 году, с учетом новых драйверов и сохранения приоритета задач нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации», его объем увеличится в три раза.