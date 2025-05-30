«РТК-ЦОД» разместила в «Публичном облаке» сайт к 80-летию Победы

«Публичное облако» от «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») стало инфраструктурной основой сайта https://may9.ru/. Цифровая платформа была создана в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и объединила информационные, образовательные и мультимедийные материалы, а также акции и мероприятия, посвященные юбилею.

В рамках проекта «РТК-ЦОД» выделила заказчику необходимые ресурсы и команду технических специалистов, а также организовала персональное сопровождение. Специалисты «РТК-ЦОД» развернули ИТ-инфраструктуру сайта в метрокластере — эта технология обеспечивает доступность и отказоустойчивость систем, развернутых в среде виртуализации.

Для безостановочной работы платформы на фоне высоких рисков внешних угроз команда «РТК-ЦОД» также успешно внедрила и настроила сервис информационной безопасности UserGate. Чтобы трансляция мультимедийного контента была стабильной, специалисты применили технологию CDN — сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку и распределить нагрузку между серверами. В праздничный период сайту обеспечили поддержку с круглосуточным мониторингом и быстрым реагированием на любые инциденты. Благодаря этому ресурс работает бесперебойно даже в период пиковых нагрузок.

Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», сказал: «Основная задача в этом проекте — абсолютная надежность. Мы развернули инфраструктуру в отказоустойчивом метрокластере, объединяющем два дата-центра с синхронной репликацией данных. Такая архитектура делает возможной работу платформы в режиме Active-Active: при отказе одной площадки система продолжает функционировать без снижения производительности».