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«РТК-ЦОД» расширяет возможности управления арендой стоек в своих дата-центрах

«РТК-ЦОД» расширяет функциональность личного кабинета облачной платформы и добавляет возможности для управления Colocation. Теперь все новые клиенты могут отслеживать актуальную информацию по услуге в онлайн-режиме.

Colocation в «РТК-ЦОД» — услуга аренды пространства для размещения серверного и сетевого оборудования заказчиков в современных дата-центрах с высоким уровнем отказоустойчивости, гибкими условиями и продуманным сервисом, адаптированным под задачи бизнеса.

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Безопасность

Ключевые функции, которые стали доступны новым пользователям в личном кабинете, — добавление новых или изменение действующих услуг, просмотр информации о стойках, оборудовании и авторизованных лицах, оформление заявок на размещение и перемещение оборудования в ЦОДе, допуск в дата-центр, а также создание обращений в техническую поддержку.

«Запуск личного кабинета значительно упрощает процесс работы с Colocation, улучшает цифровой путь наших клиентов и в целом позитивно отражается на качестве клиентского опыта. Теперь пользователи могут в несколько кликов получать всю информацию об услуге и управлять ею с ноутбука или смартфона в режиме 24/7», – отметил Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД».

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