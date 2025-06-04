«РТК-ЦОД» разрабатывает собственную платформу управления мультиоблачными средами

Компания «РТК-ЦОД» объявила о разработке собственной платформы для управления мультиоблачными средами. Решение позволит компаниям оптимизировать затраты и повысить эффективность бизнеса –– они смогут использовать лучшие облачные решения от различных провайдеров и комбинировать их преимущества.

Создание мультиоблачных сред становится одним из самых актуальных трендов российского и зарубежного рынка. Эта модель предполагает использование нескольких облаков — частных или публичных — от разных провайдеров. Такой подход повышает отказоустойчивость и надежность инфраструктуры, помогает снижать операционные затраты за счет выбора наиболее выгодных сервисов.

При этом внедрение мультиоблака связано с определенными сложностями. Организации сталкиваются с необходимостью выстраивать взаимодействие с несколькими поставщиками и управлять особенностями каждого облака. Новая платформа «РТК-ЦОД» обеспечит автоматизацию управления ресурсами, безопасность, единые политики и интеллектуальный контроль эффективности.

«Мы уверены, что использование мультиоблачных сред через несколько лет станет нормой для большинства предприятий. В первую очередь такие решения необходимы клиентам, у которых уже есть сложные инфраструктуры. Как показывает практика, экспертиза крупных провайдеров очень востребована при переходе на мультиоблако, поскольку бизнесу приходится решать ряд вопросов, как связанных с изменениями в архитектуре ИТ-инфраструктуры, так и в обеспечении вопросов инфобезопасности», –– отметил Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД».