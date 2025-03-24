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«РТК-ЦОД» автоматизирует заказ профессиональных сервисов в «Публичном облаке»

В личном кабинете системы управления «Публичного облака 2.0» от «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») появилась новая функциональность –– автоматизированный заказ профессиональных сервисов. Клиенты теперь могут заказывать необходимые услуги через личный кабинет самостоятельно, без помощи менеджера.

Пользователям доступны услуги по установке и администрированию операционных систем (ОС), систем управления базами данных (СУБД) и приложений. После оформления запрос автоматически маршрутизируется на профильную команду эксплуатации. Это сокращает время от заказа до предоставления услуги и упрощает путь клиента.

«Автоматизация профессиональных сервисов значительно упрощает процесс перехода бизнеса в облачную среду и снижает нагрузку на ИТ-отделы компаний. Услуги в «Публичном облаке 2.0» стали ещё доступнее, а их оформление – комфортным и прозрачным. Мы гарантируем соблюдение условий SLA для всех выполняемых работ», –– отметил Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако».

В рамках предоставляемых услуг специалисты «РТК-ЦОД» настраивают ОС, СУБД и приложения под индивидуальные требования клиентов, проводят обновления, обеспечивают стабильную работу и высокую производительность, внимательно следят за состоянием систем и оперативно реагируют на любые потенциальные сбои.

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