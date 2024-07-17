«Ростелеком» запустил публичное облако на Дальнем Востоке

«Ростелеком» и сервис-провайдер ИТ полного цикла «РТК-ЦОД» запустили новую площадку публичного облака на Дальнем Востоке. Благодаря новой точке присутствия, которая находится непосредственно в регионе, дальневосточный бизнес получит высокую скорость и доступность виртуальной инфраструктуры, чтобы предоставлять надежные сервисы своим клиентам.

Компаниям доступна виртуальная инфраструктура промышленного масштаба — более чем 6,9 тыс. vCPU, 18 ТБ vRAM и 1 ПБ дискового пространства с различными типами дисков. Заказчики смогут арендовать ресурсы инфраструктуры для работы своих ИТ-систем по сервисной модели (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) с технической поддержкой 24/7/365. По оценке экспертов «РТК-ЦОД», новый сегмент облачной платформы станет крупнейшей площадкой для бизнеса на Дальнем Востоке. На сегодняшний день сервисы публичного облака доступны во всех регионах присутствия группы «Ростелеком».

Публичное облако развернуто на базе действующего дата-центра уровня TIER III во Владивостоке и соответствует требованиям к безопасности и надежности хранения и обработки данных.

Компаниям, испытывающим нагрузку на ИТ-систему в пиковые периоды, облачная инфраструктура дает возможность гибко управлять ресурсами: временно увеличивать их для поддержания непрерывной работы бизнеса и уменьшать в период спада пользовательской активности. Это обеспечивает экономию средств и снижение убытков, вызванных простоем из-за нестабильной работы инфраструктуры.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Бизнес Дальнего Востока крайне заинтересован в мощной и современной ИТ-инфраструктуре. Это особенно актуально для компаний, чьи производственные площадки и филиалы работают в разных локациях дальневосточного региона. Облачная инфраструктура «Ростелекома» обеспечит для них единый уровень безопасности и эффективности бизнес-процессов, так как позволит централизовать работу ИТ-службы, повысить надежность сервисов и сократить издержки на закупку оборудования. Таким образом, запуск публичного облака отвечает за запрос наших клиентов и одновременно становится важным шагом в цифровизации экономики региона».

Виктор Красноусов, директор центра региональных продаж «РТК-ЦОД», отметил: «Новая площадка станет самой восточной точкой присутствия компании и еще больше расширит географию покрытия облачных ресурсов «РТК-ЦОД» по территории РФ. Публичное облако на Дальнем Востоке станет надежной опорой для развития компаний в регионе. В дальнейшем мы планируем расширить портфель облачных сервисов, которые будут доступны заказчикам, включив в него помимо классического IaaS и другие современные и безопасные решения».