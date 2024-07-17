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Красноусов Виктор

СОБЫТИЯ


17.07.2024 «Ростелеком» запустил публичное облако на Дальнем Востоке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Красноусов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 385 1
Ростелеком 11010 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12281 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 455 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 55 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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