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РТК-ЦОД объявляет о ребрендинге группы компаний

РТК-ЦОД анонсирует обновление фирменного стиля. Ребрендинг является частью стратегии по реорганизации и развитию ИТ-кластера, формированию новой операционно-функциональной модели и подготовки холдинга к выходу на IPO. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

«Обновленный бренд – это прямая визуализация нашей экспертизы, которая включает полный цикл ИТ-услуг от инфраструктуры до облачных решений. Мы сохраняем свои ориентиры на инновационность и надежность, и под новым брендом продолжаем работать над укреплением лидерских позиций кластера на российском рынке ЦОД и облачных сервисов», — отметил Сергей Бочкарев, генеральный директор РТК-ЦОД.

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РТК-ЦОД
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Под новым брендом РТК-ЦОД продолжит разрабатывать ИТ-решения, расширять свой продуктовый портфель и применять практики, которые помогают решать задачи и оптимизировать бизнес-процессы клиентов со стороны бизнеса и государства.

Процесс реорганизации кластера РТК-ЦОД стартовал в 2022 г. и прошел ряд этапов: объединение нескольких юридических лиц, смену юридического статуса на акционерное общество, обновление фирменного стиля РТК-ЦОД.

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