«Ростелеком-ЦОД» обеспечит облаками благотворительные организации

«Ростелеком-ЦОД» предоставит социально ориентированным некоммерческим организациям мощности облачной платформы «Гособлако».

Федеральный закон о некоммерческих организациях вводит новую форму поддержки социально ориентированных НКО. Благодаря этому поставщики технологичных услуг смогут предоставлять ресурсы для функционирования информационных систем некоммерческих компаний, а также способствовать разработке и поддержке их сайтов.

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В рамках этой инициативы «Ростелеком-ЦОД» обеспечит интеграцию информационных систем с платформой «Гособлако» для тех НКО, которые системно сталкиваются с хакерскими атаками и хранят большое количество персональных данных.

Помимо этого, «Ростелеком-ЦОД» не первый год является инициатором социально ориентированной программы «Облако в добрые руки», предоставляя благотворительным организациям бесплатную облачную инфраструктуру. В программе участвуют благотворительные фонды и организации, которые прошли специальную верификацию, в их числе фонд «Подари жизнь», «Перспектива», «Расправь крылья» и другие. В качестве поддержки они получают возможность размещать свои ресурсы в виртуальных хранилищах, а также получать сертифицированную техническую поддержку.