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«РТК-ЦОД» запустила облачный ВКС-сервис

«РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») сообщила о запуске нового сервиса видеоконференцсвязи (ВКС), предоставляемого в составе «Публичного облака». Сервис на базе отечественного программного обеспечения MINT предназначен для удобной и безопасной корпоративной коммуникации. Он помогает решать широкий спектр бизнес-задач заказчиков, включая вопросы импортозамещения. Основная цель сервиса — создание единой среды для эффективного взаимодействия внутри компании.

Сервис ВКС поддерживает работу на отечественных операционных системах, включенных в Единый реестр российского ПО, и включает в себя множество функций. К числу возможностей относятся совместная работа и оперативный обмен информацией независимо от местоположения участников, поддержка мобильных приложений для Android и iOS, групповые и приватные чаты, инструменты для проведения голосований и опросов, а также возможность добавления роли синхронного переводчика.

Для повышения уровня безопасности сервис видеоконференций оснащен функционалом парольной защиты и отдельной комнатой ожидания для участников. Современные технологии шифрования и аутентификации обеспечивают конфиденциальность встреч и переговоров. Пользователи также смогут записывать конференции — как локально, так и в облачное хранилище, с возможностью ограничения публичного доступа к материалам.

Сервис доступен в двух моделях использования. Первая модель основывается на общей инфраструктуре и предназначена для компаний с базовыми требованиями к информационной безопасности, предполагая самостоятельное администрирование. Вторая модель предлагает выделенные виртуальные серверы для одного заказчика и подходит для организаций с повышенными требованиями к защите данных, при этом включает администрирование со стороны технической поддержки «РТК-ЦОД».

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Таким образом, новый сервис видеоконференций является важной частью «Публичного облака», которое представляет собой единое облачное решение, интегрирующее облачные инфраструктуры, продукты и процессы компаний, входящих в кластер «РТК-ЦОД». На сегодняшний день «Публичное облако» включает более 40 востребованных облачных сервисов — от виртуальной инфраструктуры до офисных приложений и решений в области информационной безопасности.

«Сервис видеоконференций на базе ПО MINT — это современное и безопасное решение для организаций, которым важно обеспечить надежные и защищенные коммуникации как между сотрудниками, так и с внешними партнерами. На базе нашей облачной платформы мы представили продукт, который позволяет не только быстро организовать работу удаленных команд, но и отличается интуитивно понятным интерфейсом, гибкостью настроек и масштабированием», — сказал заместитель директора по продуктам «РТК-ЦОД» Дмитрий Подшибякин.

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