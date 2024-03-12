Компания Айтеко.Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»
CNews 14 марта проведет конференцию «Облачные технологии 2024», на которой выступят руководители крупнейших ИТ-компаний РФ и пройдет обсуждение актуальных и будущих тенденций развития облачных сервисов, имеющихся угроз и точек роста.
От компании Айтеко.Cloud мероприятие посетит коммерческий директор Шайдулов Р. Эксперт выступит на конференции и расскажет об опыте импортозамещения технологий, необходимых для создания надежной и доступной облачной инфраструктуры для бизнеса любого масштаба.
В выступлении выделены ключевые преимущества подхода Айтеко.Cloud к созданию облачной инфраструктуры:
- Отечественный стек решений.
- Реализация классических ИТ-сервисов и бизнес-инструментов и поддержка их работы в кризисных условиях.
- Прозрачный и реализуемый SLA.
Такой подход позволил компании обеспечить стабильную работу в условиях, когда ограничен доступ к привычным решениям, поставляемых иностранными компаниями. Клиенты Айтеко.Cloud в будущем не столкнутся с проблемами, как в 2022 году, благодаря локализации решений в РФ.
Отказ от зарубежных решений не сказался на доступности услуг Айтеко.Cloud, эффективности и возможностях облачных технологий. Российские поставщики выпустили полные аналоги и заняли освободившиеся ниши. Даже в кризисных условиях команда Айтеко.Cloud открыла новые возможности, включая:
- Построение динамической виртуализированной инфраструктуры, поддерживающую любые облачные платформы и гипервизоры.
- Создание частных корпоративных облачных платформ.
- Разработка геораспредеделенной и катастрофоустойчивой инфраструктуры.
- Автоматизация развертки сервисов по шаблону.
Одной из ключевых тенденций в сфере облачных технологий в 2024 году, как и в 2023, остается импортозамещение. Айтеко.Cloud предлагает клиентам импортонезависимое облако, использование которого делает бизнес более надежным и стабильным в кризисных условиях.