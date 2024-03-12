Компания Айтеко.Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»

CNews 14 марта проведет конференцию «Облачные технологии 2024», на которой выступят руководители крупнейших ИТ-компаний РФ и пройдет обсуждение актуальных и будущих тенденций развития облачных сервисов, имеющихся угроз и точек роста.

От компании Айтеко.Cloud мероприятие посетит коммерческий директор Шайдулов Р. Эксперт выступит на конференции и расскажет об опыте импортозамещения технологий, необходимых для создания надежной и доступной облачной инфраструктуры для бизнеса любого масштаба.

В выступлении выделены ключевые преимущества подхода Айтеко.Cloud к созданию облачной инфраструктуры:

Отечественный стек решений.

Реализация классических ИТ-сервисов и бизнес-инструментов и поддержка их работы в кризисных условиях.

Прозрачный и реализуемый SLA.

Такой подход позволил компании обеспечить стабильную работу в условиях, когда ограничен доступ к привычным решениям, поставляемых иностранными компаниями. Клиенты Айтеко.Cloud в будущем не столкнутся с проблемами, как в 2022 году, благодаря локализации решений в РФ.

Отказ от зарубежных решений не сказался на доступности услуг Айтеко.Cloud, эффективности и возможностях облачных технологий. Российские поставщики выпустили полные аналоги и заняли освободившиеся ниши. Даже в кризисных условиях команда Айтеко.Cloud открыла новые возможности, включая:

Построение динамической виртуализированной инфраструктуры, поддерживающую любые облачные платформы и гипервизоры.

Создание частных корпоративных облачных платформ.

Разработка геораспредеделенной и катастрофоустойчивой инфраструктуры.

Автоматизация развертки сервисов по шаблону.

Одной из ключевых тенденций в сфере облачных технологий в 2024 году, как и в 2023, остается импортозамещение. Айтеко.Cloud предлагает клиентам импортонезависимое облако, использование которого делает бизнес более надежным и стабильным в кризисных условиях.