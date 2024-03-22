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DR Platform от «Айтеко» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры

Компания «Айтеко Внедренческий центр», входящая в состав группы компаний «Айтеко» — российского разработчика ИТ-решений, объявляет о включении продукта DR Platform в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

DR Platform – это решение класса CMS (Сontent management system), созданное под нужды и потребности отечественного рынка для повышения уровня цифровизации и гибкости при управлении портальным решениями без необходимости изменения исходного кода. Портальные решения на базе DR Platform гармонично встраиваются в цифровую инфраструктуру государственных и крупных коммерческих заказчиков, зарекомендовав себя как современные высоконагруженные и безопасные экосистемы. Использование DR Platformспособствует оптимизации сроков и расходов на создание и внесение изменений в Интернет-ресурсы государственных организаций, производственных предприятий и сферы услуг. В реестре отечественного ПО Минцифры технологическому продукту DR Platform присвоен номер реестровой записи 21708. По словам директора по разработке ГК «Айтеко» Виктора Бурлакова, «включение нашего ИТ-решения в Реестр отечественного ПО не просто отметка качества, это признание эффективности использования и высокого уровня наших технологий. А для наших клиентов – это дополнительная уверенность в том, что они работают с продуктом, который соответствует стандартам и рекомендациям государства».

Функциональные возможности DR Platform делают процесс создания и администрирования информационных порталов быстрым, удобным и эффективным. Решение имеет широкий спектр функций, включая конструирование блоков и разделов сайта, создание структуры данных и настройку их связей, редактирование мультимедиа-контента, настройки seo-оптимизации, мультиязычность и настройки дополнительных языковых субпорталов, а также управление процессами обработки обращений, процессами публикации данных, настройками личного кабинета, подписками и уведомлениями.

Благодаря своей гибкости и масштабируемости, DR Platform является незаменимым инструментом для организаций, стремящихся к повышению уровня цифровизации и эффективному управлению своими портальными решениями.

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«Айтеко» — российская ИТ-компания и партнер крупного бизнеса. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

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