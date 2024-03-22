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Т1 Сервионика Айтеко DR Platform

DR Platform – это решение класса CMS (Сontent management system), созданное под нужды и потребности отечественного рынка для повышения уровня цифровизации и гибкости при управлении портальным решениями без необходимости изменения исходного кода. Портальные решения на базе DR Platform встраиваются в цифровую инфраструктуру государственных и крупных коммерческих заказчиков. Использование DR Platformспособствует оптимизации сроков и расходов на создание и внесение изменений в Интернет-ресурсы государственных организаций, производственных предприятий и сферы услуг.  В реестре отечественного ПО Минцифры технологическому продукту DR Platform присвоен номер реестровой записи 21708.  

СОБЫТИЯ

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22.03.2024 DR Platform от «Айтеко» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры 1
11.04.2022 Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 2
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 23 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 103 1
Т1 Сервионика - Айтеко ВЦ - Айтеко Внедренческий Центр 2 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 216 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 121 1
Visiology - Визиолоджи 87 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17893 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 1
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МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
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