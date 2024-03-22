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Т1 Сервионика Айтеко DR Platform
DR Platform – это решение класса CMS (Сontent management system), созданное под нужды и потребности отечественного рынка для повышения уровня цифровизации и гибкости при управлении портальным решениями без необходимости изменения исходного кода. Портальные решения на базе DR Platform встраиваются в цифровую инфраструктуру государственных и крупных коммерческих заказчиков. Использование DR Platformспособствует оптимизации сроков и расходов на создание и внесение изменений в Интернет-ресурсы государственных организаций, производственных предприятий и сферы услуг. В реестре отечественного ПО Минцифры технологическому продукту DR Platform присвоен номер реестровой записи 21708.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.03.2024
|DR Platform от «Айтеко» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры 1
|11.04.2022
|Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях 1
Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165017 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 2
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