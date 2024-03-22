DR Platform – это решение класса CMS (Сontent management system), созданное под нужды и потребности отечественного рынка для повышения уровня цифровизации и гибкости при управлении портальным решениями без необходимости изменения исходного кода. Портальные решения на базе DR Platform встраиваются в цифровую инфраструктуру государственных и крупных коммерческих заказчиков. Использование DR Platformспособствует оптимизации сроков и расходов на создание и внесение изменений в Интернет-ресурсы государственных организаций, производственных предприятий и сферы услуг. В реестре отечественного ПО Минцифры технологическому продукту DR Platform присвоен номер реестровой записи 21708.