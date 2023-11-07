Ветерана «Ай-теко» и сотрудника московского ДИТа сажают в тюрьму на долгие годы

Бывший сотрудник «Ай-теко» Игорь Колпаков, работавший в компании минимум с 2005 г., вместе с крупным бизнесменом и начальником управления подведомственной ДИТ Москвы организации отправятся в колонию общего режима на сроки от 6,5 до 7 лет. Это наказание за мошенничество с госконтрактом на сотни миллионов рублей, которые им придется возместить бюджету. Суд вынес приговор, но адвокаты намерены его обжаловать. Все трое были арестованы два с половиной года назад – в марте 2021 г.

Вердикт вынесен

Бывший сотрудник крупного ИТ-интегратора «Ай-теко» Игорь Колпаков по решению Замоскворецкого суда Москвы отправится тюрьму по делу о крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант». Вместе с ним суд лишил свободы начальника управления ГКУ «Информационный город» (подведомствен ДИТу Москвы) Олега Филимонова и бизнесмена Андрея Шмитько. Как сообщал CNews, они были арестованы еще в марте 2021 г., и каждый из них рисковал сесть в тюрьму на 10 лет. Их обвиняли в на мошенничеств с госконтрактом по рассылке SMS-сообщений пользователям социально значимых сервисов.

Игорь Колпаков работал в «Ай-теко» почти два десятилетия. Первые упоминания о нем на сайте компании датированы 2005 г. Должность, которую он занимал в компании на момент ареста, не раскрывается, но известно, что ранее он входил в ее топ-менеджемент – например, с 2011 по 2014 гг. он был руководителем управления электронных услуг.

Дела против всех троих завел Басманный райсуд Москвы, а арест был совершен по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России. Всю троицу спустя два с половиной года признали виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Шмитько дополнительно был признан виновным в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Сроки они получили почти максимальные, предусмотренные перечисленными статьями – от 6,5 до 7 лет.

В дополнение к тюремному заключению мошенники по решению суда обязаны возместить ущерб, причиненный бюджету Москвы. Размер требуемой с них суммы составил 397,44 млн руб.

Два года обмана в обмен на семь лет жизни

Следователи, которые вели дело против Шмитько, Колпакова и Филимонова, установили, что они похитили 397,44 млн руб. из бюджета Москвы в 2018 и 2019 гг. Эти деньги им выделил столичный Департамент информационных технологий (ДИТ), и они должны были быть потрачены на исполнение госконтракта по отправке SMS-сообщений россиянам, пользующимся социально значимыми сервисами.

Украсть эти деньги приговоренным удалось путем «искусственного завышения начальной (максимальной) цены контракта», приводит «Коммерсант» цитату из материалов уголовного дела. Чтобы реализовать задуманное, авторы схемы привлекали к участию в торгах компании, которые они же и контролировали, чтобы те специально завышали показатели. В результате торгов выполнение госконтракта было поручено компанией, которой владеет Игорь Колпаков, а заключил договор с ней непосредственно Олег Филимонов, занимавший на тот момент пост главы управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ «Информационный город». А чтобы конкурс на получение контракта со стороны выглядел честным, в нем участвовали компании Андрея Шмитько – они играли роль фиктивных конкурентов компании Колпакова.

Спор против фактов

С момента ареста подозреваемых и до завершения расследования прошел ровно год – документы были направлены в Замоскворецкий столичный суд в марте 2022 г. Ни Шмитько, ни Филимонов свою вину, не признали – на это пошел только Игорь Колпаков.

Расследование установило не только факт мошенничества, но и сумму, которой столичный бюджет лишился в результате действий трио. Однако фигуранты дела, не признавшие свою вину, в ходе слушаний упорно доказывали, что она сильно завышена – по их словам, даже если бы они сознались в совершении предступления, то сумма составила бы в пределах 50-100 млн руб.

Более того, как пишет «Коммерсант», Шмитько и Филимонов настаивали на том, что даже эти деньги нельзя считать ущербом для московского бюджета – они указывали, что рост расходов на отправку SMS-сообщений стал следствием удорожания услуг операторов сотовой связи.

Итоги расследования

Адвокаты подсудимых, свою вину не признавших, настаивали на необходимости оправдать их. Защита Филимонова и вовсе утверждала, что он был обвинен за «сам факт общения с господами Шмитько и Колпаковым». Также адвокат Филимонова настаивал на том, что следствие не предоставило доказательств вины его клиента.

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Сторона обвинения требовала посадить каждого из участников в колонию общего режима на восемь лет и заставить их выплатить в сумме 397,44 млн руб. Адвокаты Шмитько и Филимонова просили оправдать их клиентов, а защита Колпакова ходатайствовал о проявлении снисхождения. В итоге все трое были признаны виновными: Колпаков получил 6,5 года колонии общего режима, а двое других – по семь лет.

Как сообщили «Коммерсанту» адвокаты приговоренных, они намерены добиться обжалования приговора.