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«Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор»

Российская ИТ-компания «Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор». Решение позволит повысить эффективность рабочего обмена информацией, а также обеспечит высокий уровень безопасности при передаче данных. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

АО «Москоллектор» входит в Комплекс городского хозяйства города Москвы и обеспечивает необходимые условия для эксплуатации коммуникационных коллекторов — многокилометровых подземных тоннелей и сооружений, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубы теплосети и водопровода. Протяженность коллекторов, которые обслуживают сотрудники компании, составляет более 800 км.

Ранее «Москоллектор» использовал для рабочего взаимодействия зарубежный продукт, который в ходе импортозамещения был заменен на отечественный аналог. Однако последний не полностью отвечал всем требованиям компании, и по завершении срока действия лицензий ИТ-департамент «Москоллектора» принял решение внедрить полнофункциональную платформу корпоративных коммуникаций eXpress. Система была развернута на собственных вычислительных мощностях заказчика, а пользователями стали более 500 специалистов компании.

Сотрудники предприятия получили решение, которое объединило современные инструменты коммуникации и цифровизации рабочих процессов: справочник пользователей, мессенджер с каналами и обсуждениями, сервис ВКС на более 250 активных участников, обмен файлами по защищенному каналу и удобный интерфейс мобильной и десктоп-версий.

Протокол передачи данных «Федерация», который используется в eXpress, позволяет общаться как с публичными пользователями приложения, так и с партнерами, зарегистрированными на доверенных корпоративных серверах (в том числе из других компаний).

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Цифровизация

«Мы рассматривали решения многих поставщиков, однако они не до конца удовлетворяли всем нашим требованиям. Платформа eXpress целиком закрыла наши задачи в рабочей коммуникации, в том числе, и с точки зрения информационной безопасности. Кроме того, мы высоко оценили самый удобный среди конкурентных продуктов формат техподдержки – возможность отправлять запросы внутри самого мессенджера. Оперативность взаимодействия и качество техподдержки, которую оказывает нам Айтеко, гарантирует надежную и стабильную работу системы», – сказал Антон Крылосов, заместитель генерального директора по развитию информационных систем АО «Москоллектор».

«Мы рады, что «Москоллектор» остановил свой выбор на проверенной временем, надежной и защищенной полнофункциональной платформе корпоративных коммуникаций eXpress. Удобство развертывания и слаженная работа специалистов «Москоллектора», «Айтеко» и eXpress позволили быстро реализовать проект. Дальнейшее необходимое масштабирование заказчик сможет выполнить самостоятельно, а специалисты «Айтеко» будут оказывать техподдержку на любое количество пользователей», – сказал Виктор Опейкин, главный руководитель проектов, «Айтеко».

За один месяц силами специалистов «Айтеко» и eXpress платформа была развернута в контуре заказчика с соблюдением всех требований информационной безопасности. Простота развертывания системы и бесшовная интеграция с существующей инфраструктурой позволяют заказчику в будущем самостоятельно масштабировать решение на необходимое количество пользователей.

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