«Айтеко» и SimpleOne заключили договор о сотрудничестве

Разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne заключил соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией «Айтеко.

Группа компаний «Айтеко» объединяет более 3 тыс. сотрудников, специализируется на больших данных, облачных технологиях, искусственном интеллекте, интегрированных коммуникациях и входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. В рамках партнёрского соглашения специалисты «Айтеко» будут осуществлять комплекс работ по внедрению, настройке и техническому сопровождению продуктов SimpleOne на предприятиях заказчиков.

«Мы видим потребность рынка в российских решениях, которые уже доказали на практике свою эффективность, ожидаем увеличения количества проектов по миграции на отечественные системы для автоматизации бизнес-процессов и перехода на сервисную модель внутри организаций заказчиков, поэтому для нас важно партнерство с отечественным разработчиком SimpleOne», – сказал Алексей Лямин, директор департамента системных программных решений «Айтеко».

ESM-платформа и ITSM-система SimpleOne соответствуют требованиям импортозамещения и отраслевым требованиям к корпоративным системам. Продукты востребованы предприятиями для проведения цифровой трансформации. Кроме того, решения SimpleOne отвечают индивидуальным потребностям каждого клиента и легко масштабируются под задачи крупных корпоративных заказчиков, обладают удобным и понятным интерфейсом для пользователей, а также поддерживают инструменты No, Low и Pro Code.

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«Подписывая партнёрское соглашение с «Айтеко», мы приобретаем надёжного партнера по предоставлению наших продуктов крупным клиентам. Сейчас это особенно насущно, потому что потребность российского бизнеса в качественных enterprise-системах отечественного производства выросла в разы. Уверен, что наши современные решения и экспертиза Айтеко позволят в скором времени реализовать целый ряд успешных проектов», – сказал Илья Жакашев, директор по развитию бизнеса SimpleOne

«Партнерство с SimpleOne позволит «Айтеко» внедрять в заказчиках импортонезависимые решения вендора для автоматизации бизнес-процессов на основе сервисной модели и помочь им решить задачи по повышению качества услуг своих сервисных подразделений, снижению простоев и издержек. Продукты SimpleOne не уступают по ключевой функциональности иностранным и имеют успешные внедрения», – отметила Евгения Чепкова, заместитель директора департамента системных программных решений «Айтеко».