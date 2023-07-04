Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Компания «Айтеко» развернула ИТ-инфраструктуру нового пляжного клуба в Нагатинской пойме Москвы

Специалисты «Айтеко» приняли участие в создании ИТ-инфраструктуры пляжного клуба Dream Beach Club. Комплекс открыт в июне 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Во внедрении и техническом сопровождении слаботочных систем для обеспечения жизнедеятельности объекта приняли участие специалисты «Айтеко». Ими построены структурированные кабельные системы, системы пожарной безопасности, охранные системы, включая видеонаблюдение, на всей территории объекта. Силами «Айтеко» развернута система контроля и управления доступом. Использованы передовые технологические решения, в том числе импортонезависимые – от отечественных производителей.

«Для нас этот прекрасный проект любимого города стал определенным вызовом как с точки зрения технологических решений, так и с точки зрения жесткого графика реализации. Работали круглосуточно и доказали, что мы способны достигать требуемого результата в любых условиях», – отметил управляющий партнер ГК «Айтеко» Сергей Гавренков.

***

«Айтеко» – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На российское ПО перешел крупнейший в Индии производитель военных самолетов и вертолетов

Минцифры: Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes

«Дом.РФ» разработал карьерного бота на основе ChatGPT

«Аэрофлот» отказывается от SAP в пользу «1С»

Из-за ссоры с США Huawei мигрировала с ERP Oracle на собственную MetaERP

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще