Разделы

Ритейл Дистрибуция Техника Импортонезависимость
|

«Айтеко» и «Dатару» заключили партнерское соглашение

«Айтеко», российская ИТ-компания, подписала соглашение о сотрудничестве с отечественным ИТ-производителем «Dатару». Компании планируют совместными усилиями поддерживать российский бизнес при переходе на импортонезависимую базовую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Заказчики «Айтеко» получат доступ к передовым ИТ-решениям, разработанным с использованием проверенных мировых технологий. Среди продуктов вендора – серверное и сетевое оборудование, СХД, а также программно-аппаратные комплексы (ПАКи), которые подходят для решения задач виртуализации, видеоаналитики, периферийных вычислений и управления большими данными.

Решения «Dатару» будут востребованы крупными заказчиками «Айтеко», в том числе промышленными предприятиями, финансовыми организациями, телекоммуникационными компаниями и ритейлом. Для таких заказчиков важно плавно и без сбоев в работе ИТ-инфраструктуры перейти на импортонезависимое оборудование. Решения «Dатару» могут встраиваться в уже существующий ИТ-ландшафт и постепенно заменять продукты западных компаний.

Все оборудование «Dатару» производится на территории России, но в его основе лежат проверенные временем компоненты и технологии, зарекомендовавшие себя на глобальном рынке. Локализация производства и технической поддержки внутри России делает технологические решения доступными – доставка осуществляется со склада компании в Москве в сжатые сроки. Помимо этого, команда «Dатару» оказывает сервисное сопровождение на всех уровнях, начиная с компонентного, на протяжении всего жизненного цикла продукции.

«Команда “Айтеко” обладает широкой экспертизой в автоматизации крупных компаний и реализации проектов импортозамещения. Мы уверены, что наше сотрудничество позволит российскому бизнесу Enterprise-сегмента ускорить проекты цифровой трансформации даже в текущих условиях», – сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

Мария Токарева, «Диджитал Дизайн»: Все больше ведомств отказываются от смартфонов и планшетов Apple по соображениям информационной безопасности – мы предлагаем достойную замену
Документооборот

***

«Айтеко» – российская ИТ-компания и партнер крупного бизнеса. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

«Dатару» – российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Команда вендора обладает экспертизой в поддержке и сопровождении ИТ-инфраструктуры на базе решений международных производителей оборудования. Поддержка клиентов «Dатару», включающая три уровня, полностью локализована на территории России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи

«Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus

Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут

Отечественные SSD изгоняют из реестра российского «железа». Чтобы остаться, им нужны отечественные контроллеры, но их не существует в природе

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще