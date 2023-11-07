«Айтеко» и «Dатару» заключили партнерское соглашение

«Айтеко», российская ИТ-компания, подписала соглашение о сотрудничестве с отечественным ИТ-производителем «Dатару». Компании планируют совместными усилиями поддерживать российский бизнес при переходе на импортонезависимую базовую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Заказчики «Айтеко» получат доступ к передовым ИТ-решениям, разработанным с использованием проверенных мировых технологий. Среди продуктов вендора – серверное и сетевое оборудование, СХД, а также программно-аппаратные комплексы (ПАКи), которые подходят для решения задач виртуализации, видеоаналитики, периферийных вычислений и управления большими данными.

Решения «Dатару» будут востребованы крупными заказчиками «Айтеко», в том числе промышленными предприятиями, финансовыми организациями, телекоммуникационными компаниями и ритейлом. Для таких заказчиков важно плавно и без сбоев в работе ИТ-инфраструктуры перейти на импортонезависимое оборудование. Решения «Dатару» могут встраиваться в уже существующий ИТ-ландшафт и постепенно заменять продукты западных компаний.

Все оборудование «Dатару» производится на территории России, но в его основе лежат проверенные временем компоненты и технологии, зарекомендовавшие себя на глобальном рынке. Локализация производства и технической поддержки внутри России делает технологические решения доступными – доставка осуществляется со склада компании в Москве в сжатые сроки. Помимо этого, команда «Dатару» оказывает сервисное сопровождение на всех уровнях, начиная с компонентного, на протяжении всего жизненного цикла продукции.

«Команда “Айтеко” обладает широкой экспертизой в автоматизации крупных компаний и реализации проектов импортозамещения. Мы уверены, что наше сотрудничество позволит российскому бизнесу Enterprise-сегмента ускорить проекты цифровой трансформации даже в текущих условиях», – сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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«Айтеко» – российская ИТ-компания и партнер крупного бизнеса. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

«Dатару» – российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Команда вендора обладает экспертизой в поддержке и сопровождении ИТ-инфраструктуры на базе решений международных производителей оборудования. Поддержка клиентов «Dатару», включающая три уровня, полностью локализована на территории России.