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«Айтеко.Cloud» и «Мультифактор» подписали партнёрское соглашение

«Айтеко.Cloud» заключила партнёрское соглашение с компанией «Мультифактор». «Мультифактор» – российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, а также поставщик системы многофакторной аутентификации Multifactor.

С июля 2024 г. «Айтеко.Cloud» получает право на пресейл, продажу, установку и техническую поддержку решений партнёра. Использование решения Multifactor позволит заказчикам компании снизить вероятность взломов и защитить вход в корпоративные учётные записи при помощи 2FA. Компания «Мультифактор» имеет собственное мобильное приложение Multifactor, доступное для платформ iOS, Android и Huawei.

Система двухфакторной аутентификации Multifactor и контроля доступа – российский продукт, она включена в реестр отечественного ПО, что делает её доступной для организаций любого масштаба и любой отрасли.

Multifactor – система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удалённых подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других.

«Айтеко.Cloud» – облачный интегратор для создания ИТ-инфраструктуры, хранения и обработки данных, резервного копирования и других задач бизнеса.

«Мы ежедневно работаем над нашими продуктами и видим, что большинство заказчиков сегодня активно внедряют отечественные решения с учётом актуальных требований защиты данных. Уверен, развитие партнёрства с Айтеко.Cloud позволит расширить границу наших технологических возможностей на российском ИТ-рынке», – сказал Роман Башкатов, коммерческий директор компании «Мультифактор».

«Заключив партнёрское соглашение с «Мультифактор», наша компания пополнила свой портфель новым актуальным для пользователей решением многофакторной аутентификации и контроля доступа. Внедрив решение Multifactor, наши заказчики могут добавить дополнительный уровень безопасности и повысить сохранность конфиденциальной деловой информации», – сказал Константин Лопаткин, генеральный директор «Айтеко.Cloud».

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