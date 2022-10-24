«Айтеко» запустила новый бренд, объединяющий облачные сервисы, услуги дата-центра, аренды оборудования, ПО и консалтинга

Новый бренд «Айтеко.Cloud», запущенный ГК «Айтеко», предлагает услуги по аренде серверного оборудования и СХД, консолидирует предоставление облачных сервисов и услуг дата-центра через единое окно. Группа компаний «Айтеко» объединила под единым брендом облачного провайдера «Сбклауд» и дата-центр «Трастинфо».

Совместная работа под брендом «Айтеко.Cloud» позволит оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и предлагать заказчикам более выгодные условия.

Новый бренд объединяет следующие продукты и услуги: аренду серверного оборудования и СХД; облачную инфраструктуру (частные и публичные облака, облако 152-ФЗ); сервисы для бизнеса (корпоративная почта и мессенджер, облачное хранилище, VDI, речевая аналитика и чат-боты); инфраструктурные сервисы (управляемые базы данных, объектное хранилище S3, кластеры Kubernetes, резервное копирование, сo-location, каналы связи с защитой от DDoS, WAF); ИТ-консалтинг (аудит, проектирование и сопровождение инфраструктуры, миграция в облако, интеграционные решения).

«Объединение облачных услуг и услуг ЦОД происходит на уровне коммерческого блока, блока пресейла и стратегического маркетинга. Такой подход позволяет оптимизировать стоимость услуг и ценообразование за счет комплексного подхода к предоставлению услуг. Мы стремимся поддержать наших клиентов в непростое время и создаем условия для стабильного функционирования их бизнеса. Все услуги представлены на сайте «Айтеко.Cloud». Также мы готовимся к запуску новой услуги по речевой аналитике», – сказал генеральный директор компании «Сбклауд» Константин Лопаткин.

До конца 2022 г. Webinar Meetings ждет еще 5 обновлений Импортозамещение ВКС

Компания «Сбклауд» предоставляет универсальную линейку платформенных решений и сервисов для широкого спектра бизнес-задач компаний любого масштаба – от стартапов до корпораций. Все решения развернуты в дата-центре «Трастинфо», с использованием отечественных программных продуктов собственной разработки.

Дата-центр «Трастинфо» спроектирован, построен и введен в коммерческую эксплуатацию компанией «Айтеко». В ЦОДе «Трастинфо» 10 машинных залов, 1,2 тыс. стоек, площадь — более 6 тыс. м2. Надежность дата-центра подтверждена сертификатом Uptime Institute Professional Services по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Design, что обеспечивает уровень доступности оборудования более 99,982 %. Дата-центр имеет все необходимые лицензии и сертификаты, подтверждающие надежность систем и безопасность данных. ЦОД обслуживает более 500 клиентов.