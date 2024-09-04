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Портфель решений «Айтеко.Cloud» расширился продуктами экосистемы «Ред Софт»

«Айтеко.Cloud», облачный интегратор для создания ИТ-инфраструктуры, и компания «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании планируют обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты и прорабатывать решения своих экосистем для обеспечения стабильной совместной работы продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

ИТ-компания «Айтеко.Cloud» и российский разработчик «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания «Ред Софт» разрабатывает отечественные ИТ-продукты, которые применяются в таких отраслях как медицина, образование, промышленность, банковский и финансовый сектор, сфера государственного управления. Компания специализируется на проектах по комплексному импортозамещению ИТ-инфраструктуры. В частности, обладает опытом разработки и внедрения решений в области хранения и управления данными.

«Айтеко.Cloud» является облачным интегратором для создания ИТ-инфраструктуры. Компания работает в направлениях: облако, интеграция, услуги ЦОД и активно развивает партнерские отношения в сфере ИТ, чтобы предлагать своим клиентам актуальные решения для надежных технологических компаний. В рамках заключенного соглашения Айтеко.Cloud получает право на пресейл, продажу, установку и техническую поддержку продуктов экосистемы «Ред Софт»: операционной системы «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных», решения для быстрой разработки информационных систем различных классов «Ред Платформа», решения для организации межведомственного электронного взаимодействия «Редшлюз» и сервиса для распознавания лиц «Гембафейс».

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«Мы рады новому сотрудничеству, благодаря которому есть перспективы для расширения линейки комплексных импортозамещающих решений. Уверены, что такое партнерство предоставит нашим клиентам еще больше возможностей для выбора современных ОС и СУБД, совместимых с решениями "Айтеко.Cloud"», — сказал Константин Лопаткин, генеральный директор «Айтеко.Cloud».

«Спасибо "Айтеко.Cloud" за сотрудничество. "Ред Софт" постоянно расширяет доступный набор продуктов новыми релизами и разрабатывает актуальный функционал для имеющихся решений. Мы рады совместно с "Айтеко.Cloud" помогать российскому бизнесу получать инструменты, необходимые для стабильного развития и реализации амбициозных планов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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