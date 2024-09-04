Портфель решений «Айтеко.Cloud» расширился продуктами экосистемы «Ред Софт»

«Айтеко.Cloud», облачный интегратор для создания ИТ-инфраструктуры, и компания «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании планируют обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты и прорабатывать решения своих экосистем для обеспечения стабильной совместной работы продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

ИТ-компания «Айтеко.Cloud» и российский разработчик «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания «Ред Софт» разрабатывает отечественные ИТ-продукты, которые применяются в таких отраслях как медицина, образование, промышленность, банковский и финансовый сектор, сфера государственного управления. Компания специализируется на проектах по комплексному импортозамещению ИТ-инфраструктуры. В частности, обладает опытом разработки и внедрения решений в области хранения и управления данными.

«Айтеко.Cloud» является облачным интегратором для создания ИТ-инфраструктуры. Компания работает в направлениях: облако, интеграция, услуги ЦОД и активно развивает партнерские отношения в сфере ИТ, чтобы предлагать своим клиентам актуальные решения для надежных технологических компаний. В рамках заключенного соглашения Айтеко.Cloud получает право на пресейл, продажу, установку и техническую поддержку продуктов экосистемы «Ред Софт»: операционной системы «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных», решения для быстрой разработки информационных систем различных классов «Ред Платформа», решения для организации межведомственного электронного взаимодействия «Редшлюз» и сервиса для распознавания лиц «Гембафейс».

«Мы рады новому сотрудничеству, благодаря которому есть перспективы для расширения линейки комплексных импортозамещающих решений. Уверены, что такое партнерство предоставит нашим клиентам еще больше возможностей для выбора современных ОС и СУБД, совместимых с решениями "Айтеко.Cloud"», — сказал Константин Лопаткин, генеральный директор «Айтеко.Cloud».

«Спасибо "Айтеко.Cloud" за сотрудничество. "Ред Софт" постоянно расширяет доступный набор продуктов новыми релизами и разрабатывает актуальный функционал для имеющихся решений. Мы рады совместно с "Айтеко.Cloud" помогать российскому бизнесу получать инструменты, необходимые для стабильного развития и реализации амбициозных планов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».