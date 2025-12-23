Система управления печатью «Принт-Икс» – это программно-аппаратный комплекс, внедряемый в инфраструктуру печати предприятия с целью сокращения затрат на печать, повышения уровня доступности сервиса печати, повышения безопасности и конфиденциальности печати. «Принт-Икс» объединяет технический мониторинг печатных устройств и полный функционал системы управления печатью, решает все вопросы безопасности и бесперебойности сервиса печати компаний, а также отвечает требованиям импортозамещения.