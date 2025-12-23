Разделы

Т1 Сервионика Принт-икс


Система управления печатью «Принт-Икс» – это программно-аппаратный комплекс, внедряемый в инфраструктуру печати предприятия с целью сокращения затрат на печать, повышения уровня доступности сервиса печати, повышения безопасности и конфиденциальности печати. «Принт-Икс» объединяет технический мониторинг печатных устройств и полный функционал системы управления печатью, решает все вопросы безопасности и бесперебойности сервиса печати компаний, а также отвечает требованиям импортозамещения.

СОБЫТИЯ

23.12.2025 Axoft и Print-X объявили о начале сотрудничества 2
04.03.2024 Отечественная система управления печатью «Принт-Икс» доступна в Linux-версии 2
08.06.2022 Как мигрировать на российские ИБ-решения и обойтись без утечек 1
07.02.2019 «Сервионика» вывела на рынок систему управления офисной печатью «Принт-икс» 5

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1040 3
InfoWatch - Инфовотч 1093 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 123 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 399 1
Palo Alto Networks 167 1
Фактор-ТС 24 1
Эшелон НПО 139 1
Avision 20 1
Айтеко - ПринтИкс 2 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Код Безопасности 706 1
Газинформсервис - ГИС 414 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 1
Cisco Systems 5224 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 508 1
Fortinet 406 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 288 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 493 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6699 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4568 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 564 1
NAC - Network Access Control - Network Admission Control - устройства контроля доступа к сети 95 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 895 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2478 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1618 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2994 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1705 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 81 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 21 1
Linux OS 10935 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
Unlimited Production - eXpress.ms 24 1
Ермакова Наталья 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 157297 3
Китай - Тайвань 4138 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
