Айтеко ПринтИкс Print-X система управления корпоративной печатью


Программно-аппаратный комплекс для централизованного управления печатью Print-X позволяет сократить затраты на печать, повысить уровень доступности сервиса, обеспечить безопасность и конфиденциальность печати.  

СОБЫТИЯ

23.12.2025 Axoft и Print-X объявили о начале сотрудничества 3
05.03.2025 Cистема управления печатью Print-X доступна в Linux-версии 2

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко ВЦ - Айтеко Внедренческий Центр 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 1
Diasoft - Диасофт 1033 1
Ред Софт - Red Soft 1011 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 1
Pantum - Пантум 69 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1040 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2114 1
Linux OS 10935 1
Ермакова Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18258 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3154 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 1
