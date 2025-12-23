Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айтеко ПринтИкс Print-X система управления корпоративной печатью
Программно-аппаратный комплекс для централизованного управления печатью Print-X позволяет сократить затраты на печать, повысить уровень доступности сервиса, обеспечить безопасность и конфиденциальность печати.
|23.12.2025
|Axoft и Print-X объявили о начале сотрудничества 3
|05.03.2025
|Cистема управления печатью Print-X доступна в Linux-версии 2
