Cистема управления печатью Print-X доступна в Linux-версии

Cистема управления корпоративной печатью Print-X (входит в ГК «Айтеко») теперь доступна в Linux-версии. Решение актуально для организаций, переходящих на российское ПО и имеющих повышенные требования к информационной безопасности, а также потребность в адаптации системы под свои специфические задачи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко».

Программно-аппаратный комплекс для централизованного управления печатью Print-X позволяет сократить затраты на печать, повысить уровень доступности сервиса, обеспечить безопасность и конфиденциальность печати. Внедрение системы снижает расходы компаний на корпоративную печать более чем на 40% за счет централизованного управления, сокращения нагрузки на службу технической поддержки, эффективного планирования и приобретения расходных материалов на основе отчетов из системы. В том числе, бизнес получает прозрачную статистику и возможность аллоцирования расходов по подразделениям.

Версия продукта Print-X на базе платформы Linux востребована не только предприятиями, переходящими на отечественное ПО, но и имеющими самые высокие требования к информационной безопасности, в том числе компаниями финансового и нефтегазового сектора, а также организациями со специфическими требованиями к системе управления корпоративной печатью, которым необходимо дорабатывать или адаптировать продукт под свои потребности.

«Для нас первостепенное значение имеет обеспечение ИБ, отказоустойчивости и конфиденциальности печати для наших заказчиков. Linux-версия Print-X закрывает все вопросы безопасности и бесперебойности сервиса печати, максимального уровня доступности и полностью отвечает требованиям импортозамещения. В наших ближайших планах – получение сертификата ФСТЭК для работы с предприятиями c критической информационной инфраструктурой», – отметила Наталья Ермакова, операционный директор Print-X.

По внутренним оценкам компании Print-X, на текущий момент потребность рынка составляет более 10 тыс. устройств с авторизацией. К настоящему времени уже установлено около 1000 программных терминалов Print-X на базе операционной системы Linux в компаниях нефтегазовой отрасли.