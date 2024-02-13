Разработчики «Контура» оптимизировали сервис видеосвязи для виртуальных рабочих мест

ИТ-специалисты сделали это в числе первых в России. Решение позволяет удаленным сотрудникам российских компаний безопасно и качественно проводить онлайн-встречи. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Средства виртуализации рабочих мест (VDI) используют для организации работы удаленных сотрудников. Рабочее место запускается на удаленном сервере, и данные не передаются на личное устройство специалиста.

Решение востребовано в банках, ИТ-компаниях, промышленных предприятиях и других организациях, которые предъявляют особые требованиях к безопасности. VDI позволяет бизнесу защитить внутреннюю информацию от утечки и оптимизировать затраты на базовую инфраструктуру.

Разработчики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» оптимизировали приложение для работы на VMware Horizon и Citrix Workspace. Это самые популярные решения для виртуализации рабочих мест среди российских компаний. Обновление позволило обеспечить бесперебойную работу приложения в виртуальной среде и минимизировать нагрузку на удаленный сервер.

При этом пользователь работает с сервисом, как привык: запускает приложение «Толка» и проводит онлайн-встречи. Видео и звук остаются качественными — как у остальных сотрудников, которые работают в офисе.

Вячеслав Бухарин, ведущий разработчик «Контур.Толка»: «Благодаря оптимизации медиатрафик передается более эффективно, что снимает нагрузку с виртуального рабочего стола и позволяет повысить качество видеоконференций. Обмен медиаданными происходит напрямую с устройством клиента, и сервер VDI не участвует в этом процессе».

Чтобы начать работать в «Толке» через VDI, достаточно один раз выполнить необходимые настройки. Решение уже используют удаленные сотрудники ведущих банков страны, строительных организаций, ИТ- и телеком-компаний.

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