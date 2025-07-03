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«Рег.ру» начал предлагать в аренду серверное оборудование по модели HaaS

Российская технологическая компания «Рег.ру» предлагает новый тип аренды серверов по модели HaaS. Благодаря запуску новой услуги российские компании могут сосредоточиться на развитии бизнеса, поручив управление «железом» провайдеру. Это актуально для стартапов, малого и среднего бизнеса, которые стремятся оставаться технологически конкурентными без лишних инвестиций, а также для предприятий с сезонными или изменяющимися нагрузками на ИТ-ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новый тип аренды серверов по модели HaaS подразумевает размещение оборудования на территории заказчика, как в дата-центре, так и в офисе компании. В «Рег.ру» можно арендовать серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование в формате подписки. Заказчики могут масштабировать мощности по мере необходимости, избегая устаревания техники и снижая операционные и капитальные расходы на ИТ. Кроме того, серверы, размещенные на разных площадках, можно объединить в единую сеть в виде частного облака, распределенного на несколько локаций. При этом данные, размещенные в ЦОД (центр обработки данных) клиента, останутся в приватном сегменте при необходимости соответствия требованиям конфиденциальности.

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«Мы видим растущий спрос на гибкие модели облачных и аппаратных решений и понимаем, что современный бизнес требует не только мощных технологических сервисов, но и гибкости в их использовании. HaaS разработан именно с учетом этих требований, и запуск новой услуги — важный шаг в развитии гибридного облака в продуктовом портфеле «Рег.ру». Благодаря новому сервису компании смогут сосредоточиться на своем основном бизнесе, поручив нам обслуживание ИТ-инфраструктуры», — сказал Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продуктов «Рег.ру».

HaaS дополняет линейку услуг «Рег.ру» по аренде виртуальных и выделенных серверов для юридических лиц. Провайдер предлагает гибридные решения и распределенную инфраструктуру, сетевое оборудование с портами от 1 до 100 Гбит/с и удаленную круглосуточную поддержку.

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