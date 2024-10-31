«Литрес» запускает формат вебтунов

Книжный сервис «Литрес» адаптирует приложения под категорию вебтунов — цифровых комиксов. В «Литрес» будет доступен широкий легальный каталог вебтунов — более 110 тайтлов и 7300 глав. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

Книжный сервис «Литрес» запускает вебтуны — удобный формат вертикального скроллинга, специально созданный для чтения цифровых комиксов на мобильных телефонах. Они доступны в приложениях «Литрес» с конца октября 2024 г., на сайте поддержка функционала появится до конца 2024 г. Оплачивать вебтуны можно будет поглавно — это традиционная для данного рынка и формата модель монетизации. Первые главы произведений буду доступны для ознакомления бесплатно. В «Литрес» будет представлен самый широкий каталог из доступных в легальных цифровых сервисах в России — более 110 тайтлов и 7300 глав, полученных напрямую от корейских правообладателей. Они будут появляться постепенно в течение двух месяцев после запуска.

«Комиксы и вебтуны — перспективное направление для развития на рынке цифровых книг. Мы планируем активно формировать сегмент легальных цифровых комиксов в России с фокусом на вебтуны и в перспективе нескольких лет занять в нем лидирующее положение с долей до 60% за счет широкого мультиформатного каталога с контентом из разных стран, привлечения новых пользователей в сервис инструментами цифрового и оффлайн-маркетинга, развития производства локального контента и борьбы с пиратством. В целом, емкость рынка в сегменте цифровых комиксов в России будет напрямую зависеть от усилий действующих игроков по продвижению данного формата потребления контента, а также по легализации существующего предложения цифровых комиксов. В целом в среднесрочной перспективе (до 2027 г.) рынок цифровых вебтунов достигнет, по нашим оценкам, от 1,2 до 2,5 млрд руб. В дальнейшей перспективе (5-10 лет) емкость рынка цифровых комиксов и вебтунов может достичь или даже превзойти по своему объему емкость рынка цифровых книг. Такую картину мы видим на азиатских рынках», — сказал Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «Литрес».