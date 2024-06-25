Компания «Актор Информационные Системы» внедрила систему автоматизированного стенографирования совещаний в Евразийской экономической комиссии

Компания «Актор Информационные Системы» («Актор-ИС») завершила проект по внедрению системы автоматизированного стенографирования совещаний в Департаменте управления делами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Система создана на базе решения Нестор.BRIEF группы компаний ЦРТ. Об этом CNews сообщили представители «Актор-ИС».

Основной предпосылкой внедрения системы явилась необходимость сокращения времени на подготовку стенограмм и протоколов совещаний в формате видеоконференций для специалистов департамента ЕЭК.

Для решения этой задачи инженерами «Актор-ИС» была выбрана российская система Нестор.BRIEF от группы компаний ЦРТ. Данная система входит в реестр отечественного ПО. Ключевыми преимуществами продукта, повлиявшими на выбор, стали высокое качество распознавания речи и безопасное хранение материалов совещаний.

Одним из основных требований заказчика к системе являлась возможность ее гибкого масштабирования в случае увеличения обрабатываемого количества совещаний и числа пользователей. Для обеспечения этой возможности специалисты «Актор-ИС» предложили и реализовали модульную клиент-серверную архитектуру системы.

Система интеллектуального сопровождения совещаний Нестор.BRIEF обеспечивает автоматизированную подготовку стенограмм и протоколов, быстрый доступ к материалам совещаний в едином архиве, а также, при необходимости, удобный обмен информацией между сотрудниками и/или разными информационными системами организации.

При работе с системой стенографисты могут использовать полнофункциональное приложение для ПК. Для остальных бизнес-пользователей предусмотрено облегченное веб-приложение с необходимым набором функций, таких как просмотр готовых стенограмм с приложенными документами и прослушивание записей совещаний, без необходимости установки дополнительного ПО.

«Внедренная система позволила нам не только эффективно решить наши текущие бизнес-задачи, связанные с автоматизацией процесса стенографирования совещаний, но также сделать существенный производственный задел на ее дальнейшее развитие, например, для оперативного добавления рабочих мест сотрудников в случае увеличения количества обслуживаемых ими совещаний», – сказал Павел Алхимов, заместитель начальника отдела организации и эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии.

«Современные системы автоматизации бизнес-процессов, которые мы внедряем для решения задач наших заказчиков, дают ощутимый результат практически с самого начала их использования. Это становится возможным за счет того, что такие продукты предварительно протестированы и отобраны нашими экспертами из широкого спектра представленных на рынке решений», – отметил Михаил Головачев, генеральный директор «Актор Информационные Системы».