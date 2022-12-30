Разделы

Безопасность ИТ в госсекторе
|

Северокорейские похитители криптовалют за год украли больше, чем за четыре года до этого

По данным южнокорейской и американской разведок, хакеры, работающие на спецслужбы КНДР, атакуют «все банки мира», а за этот год украли криптоактивов на $626 млн. За последние пять лет суммарно они угнали виртуальных активов на сумму $1,2 млрд.

Все ради ракет

Национальная служба разведки Южной Кореи утверждает, что северокорейская киберармия за последние пять лет похитила по всему миру криптоактивов на общую сумму $1,2 млрд. $626 млн из них, то есть, примерно половина, были выведены только за прошлый год. Речь идет как о криптовалютах, так и о других виртуальных активах.

Как утверждается, правительство КНДР использует криптовалюты для финансирования своей военной программы, включающей разработку ракет и ядерных зарядов. Со стороны ООН на страну наложены жесткие санкции, которые Пхеньян и пытается обойти с помощью массированного хищения криптовалют.

Как минимум $78 млн в виде криптовалют были украдены непосредственно из южнокорейских ресурсов.

haker_600.jpg

Северокорейские хакеры за год украли больше криптовалют, чем за четыре года до этого

Ранее южнокорейское издание Chosun опубликовало материал, в котором указывалось, что северокорейским «государственным хакерам» удалось выкрасть из разных криптобирж виртуальных активов на сумму около $1,7 млрд, то есть, на полмиллиарда больше, чем предполагает разведка Южной Кореи.

Усиление неизбежно

Эксперты считают, что в дальнейшем Северная Корея будет стараться только усилить интенсивность своих киберкриминальных операций, поскольку доходы от них — чуть ли ни главный источник финансирования «приоритетных», т.е. военных программ. Впрочем, сразу украденные средства не расходуются: Северная Корея старается главным образом аккумулировать эти активы.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

«Тут стоит обратить внимание также на тот факт, что весь 2022 г. криптовалюты существенно падали в цене, — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Если северокорейские хакеры действительно выкрали за этот год криптовалют на большую сумму, чем за пять предыдущих лет, это значит, что они должны были увеличить свою киберкриминальную активность на порядок или более. И это вряд ли случайность».

В США также отслеживают деятельность северокорейских хакеров: по данным Агентства по инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), кибератаки со стороны Северной Кореи направлены в буквальном смысле на все банки мира. Кроме того, те же хакеры активно пытаются красть военные секреты у других стран, используют шифровальщики-вымогатели, а также участвуют в отмывании криминальных средств через криптовалюты.

Что касается прямых краж криптоактивов, то здесь любимым инструментом оказывается вредонос AppleJeus/AppleZeus, разные версии которого с 2018 г. использовались в ходе кибератак не менее чем на 30 стран мира.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300%

Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.

В России создан постквантовый алгоритм шифрования для защиты переписки в мессенджерах

24-летнюю хакершу посадили на 66 месяцев за кражу $3,3 млн

Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

Россия испытывает новейшие средства борьбы с беспилотниками

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще