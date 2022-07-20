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Новое слово в индустрии шифровальщиков — зловреды, которые могут атаковать разные операционные системы

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кибергруппу, Luna, которая атакует компании с помощью программ-вымогателей. Злоумышленники используют зловред, написанный на кросс-платформенном языке Rust. Это позволяет легко адаптировать его для разных операционных систем и одновременно атаковать устройства, работающие на Windows, Linux и ESXi. Эта группа своей деятельностью подтверждает современный тренд в создании вредоносного ПО — переход на кросс-платформенную функциональность. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Исследователи обнаружили в дарквебе объявление, в котором утверждается, что Luna работает только с русскоязычными партнерами. Более того, их требование выкупа на английском языке написано с ошибками. Эти факты в совокупности дают основания предполагать, что Luna — русскоязычный актор. Данных о жертвах пока немного, но эксперты внимательно следят за деятельностью этой группы.

Еще одна недавно обнаруженная кибергруппа, Black Basta, применяет схожий инструментарий. Она использует для создания программ-вымогателей новый вариант вредоносного ПО, написанного на C++. Зловред впервые был замечен исследователями в феврале 2022 г. С тех пор Black Basta атаковала более 40 жертв, в основном в США, Европе и Азии.

И Luna, и Black Basta нацелены не только на Windows и Linux, но и на ESXi, это еще один тренд 2022 г. ESXi — это гипервизор (ПО, которое позволяет распределять вычислительные ресурсы устройства между разными операционными системами и запускать их одновременно), который может независимо использоваться на любой операционной системе. Многие компании мигрировали на виртуальные машины, работающие на ESXi, и атакующим стало легче шифровать данные жертв.

«Мы видим все больше групп, которые используют кросс-платформенные языки для написания вымогательского ПО. Это позволяет им развертывать свои зловреды в разных операционных системах. Число атак на виртуальные машины ESXi стремительно растет, и мы ожидаем, что все большее количество кибергрупп будут использовать эту стратегию», — сказал Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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Чтобы защитить бизнес от атак программ-вымогателей, «Лаборатория Касперского» напоминает компаниям о необходимости соблюдать следующие меры: не допускать возможность подключения к службам удаленного рабочего стола (таким как RDP) из общественных сетей; настроить политики безопасности таким образом, чтобы использовать надежные пароли для этих служб; сосредотачивать стратегию защиты на обнаружении перемещений по сети и передаче данных в интернет; обращать особое внимание на исходящий трафик, чтобы выявлять коммуникации злоумышленников; использовать комплексные решения для защиты всей инфраструктуры от кибератак любой сложности; проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности;

предоставлять специалистам SOC-центра доступ к самым свежим данным об угрозах.

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