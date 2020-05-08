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Atos мобилизует ИТ-ресурсы для борьбы с Covid-19

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Atos использует накопленную экспертизу и технологические ресурсы для борьбы с Covid-19. По всему миру Atos с партнерами предоставляет решения и вычислительные мощности для сдерживания вируса, поддержки научного сообщества, ускорения разработки вакцин и обеспечения непрерывности стратегически важных отраслей.

«Для эффективного реагирования на угрозу необходимо международное сотрудничество между государственными и частными структурами. Мы гордимся, что можем помочь тем, кто активно борется с пандемией, — отметил Эли Жирар, генеральный директор Atos. — Ситуация нестабильна, но приверженность делу и готовность наших сотрудников помогать людям и сохранять устойчивость цифрового ландшафта как во время пандемии, так и в долгосрочной перспективе остаются неизменными».

Опираясь на опыт работы в государственном секторе и здравоохранении, специалисты Atos разработали EpiSYS, систему управления эпидемиями, которая обеспечивает медицинским работникам наблюдение за эпидемиологической ситуацией, позволяя управлять всеми данными о пациентах и вирусе в режиме реального времени. EpiSYS начала использоваться Австрией в начале марта, что помогло контролировать распространение вируса Covid-19 и принимать стратегические решения.

Высокопроизводительные суперкомпьютеры Atos, способные молниеносно выполнять сложнейшие расчеты, участвуют в борьбе с заболеванием по всему миру. Технологии поддерживают усилия ученых по разработке антивирусных препаратов и способствуют лучшему пониманию молекулярной архитектуры вируса.

Во Франции две самые мощные машины обеспечивают моментальный доступ к колоссальным компьютерным ресурсам для европейских научных групп, участвующих в борьбе с Covid-19. В Великобритании суперкомпьютер BullSequana задействован для симуляции поведения белков вируса. Еще один суперкомпьютер используется британскими исследователями из Оксфордского, Кембриджского и Саутгемптонского университетов, работающими в области биомолекулярного моделирования. Также суперкомпьютеры Atos в Бразилии и Чешской Республике выступают вычислительной основой для исследований Covid-19.

Технологии Atos играют важнейшую роль в сохранении непрерывности бизнеса в условиях пандемии. Чтобы ответить на вызовы, с которыми сталкиваются организации, компания создала и адаптировала комплексные решения для удаленной работы, от инструментов дистанционного управления до беспроводных технологий, обеспечивающих безопасность любой корпоративной среды.

Также в течение последних недель Atos обеспечивал непрерывность работы электроэнергетических компаний и систем водоснабжения с помощью QoS (Quality of Service) в различных странах.

Команда Atos из 10 экспертов принимает участие в «Covid-19 Dataset Challenge», международном конкурсе, где ИИ-исследователи смогут применить инструменты и методы машинного обучения, чтобы помочь найти ответы на ключевые вопросы о заболевании.

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