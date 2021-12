Дорогие смартфоны больше не нужны. Google создала чудо-систему для дешевых мобильников, которая делает их сверхбыстрыми

Google разработала ОС Android 12 Go для сверхдешевых смартфонов. После ее установки они будут работать на 30% быстрее в сравнении с Android 11 Go, смогут экономить заряд аккумулятора. Попутно в новой ОС появились расширенные опции безопасности. Дебют первых устройств на Android 12 Go запланирован на 2022 г.

Google прокачает недорогие «звонилки»

Интернет-гигант Google анонсировал операционную систему Android 12 Go Edition для устройств самого начального уровня. Она будет устанавливаться в первую очередь на сверхбюджетные смартфоны, чьих аппаратных возможностей недостаточно для стабильной и работы актуальных версий полноценной ОС Android.

По заверениям разработчиков главным отличием Android 12 Go от Android 11 Go станет ее более быстрая работа на дешевых мобильниках. Прирост производительности платформы должен составить чуть ли не 30%, а также анимация должна стать заметно более плавной.

Разница в скорости загрузки приложения между Go 11 (слева) и Go 12

Проверить это утверждение потребители в обозримом будущем не смогут. Google начнет распространение Android 12 Go Edition лишь в 2022 г., притом без уточнения даты. Напомним, что анонс полноценной Android 12 состоялся в мае 2021 г., с ее релизом Google затянула на полгода, и теперь уже сами производители задерживаются с выпуском новых прошивок.

Скорость выше, автономность лучше

Разработчики обещают, то бюджетные смартфоны с Android 12 Go смогут не только работать на 30% быстрее, нежели когда на них установлена Android 11 Go. С их слов, существенно улучшится еще и их энергоэффективность.

Google решила проблему слабой автономности недорогих смартфонов

Идею, как этого можно добиться, разработчики Android 12 Go наверняка подсмотрели у крупных производителей смартфонов, располагающих собственными оболочками. Система будет переводить в спящий режим запущенных, но давно не использовавшихся приложений. Другими словами, они будут выгружаться из оперативной памяти, высвобождая ее и попутно снижая нагрузку на процессор. Аналогичная функция есть, например, в Xiaomi MIUI, где можно задать принудительное отключение приложений и очищение оперативной памяти после нескольких минут бездействия смартфона.

Экономия трафика и расширенная безопасность

В Android 12 Go перекочевала одна из ключевых особенностей обычной Android 12 – меню Privacy Dashboard. Это отдельная панель управления, на которой размещены разрешения всех установленных в смартфоне приложений. Пользователь может просматривать и изменять их, открывая и закрывая тем или иным программам доступ, например, к хранилищу или контактам.

Расширенные опции безопасности в Android 12 Go

Реализовано данное новшество с целью повышения безопасности данных, хранящихся на устройстве. При помощи нового меню можно быстро понять, к каким компонентам смартфона то или иное приложение имеет доступ, и закрыть его в случае, если он не нужен для работы основных функций утилиты.

Отдельно стоит отметить наличие в ОС пиктограмм, указывающих на использование приложением камеры и микрофона. Они отображаются в правом верхнем углу экрана и позволяют пользователю понять, следит программа за ним или нет.

Также в системе теперь есть быстрая смена профиля. К примеру, если есть необходимость временно передать устройство в пользование другому человеку, можно создать гостевой профиль, в котором не будет доступа к персональным данным. Переключаться между аккаунтами можно прямо с экрана блокировки.

Быстрая смена профиля на экране блокировки

В дополнение к перечисленному новая Android 12 Go помогает экономить трафик, но вовсе не владельцу устройства. Система позволяет делиться уже установленным приложением с находящимися рядом пользователями, чтобы те не расходовали мобильный интернет для его скачивания.

Работа функции раздачи приложений

Реализована данная функция через магазин Google Play и приложение Nearby Share. С учетом того, что операторы лишили россиян тарифов с безлимитным интернетом, данное новшество может оказаться весьма востребованным.

Что такое Android Go

Android Go представляет собой урезанную версию обычной Android. Система лишена множества возможностей полноценной ОС и располагает лишь набором базовых функций.

Android Go потребляет значительно меньше аппаратных ресурсов, нежели обычная Android

Аналогичным изменениям подверглись и штатные приложения – Files, Drive, Gmail и др. В результате система получилась очень легковесной и способной стабильной работать на устройствах со слабым процессором и крошечным по меркам 2021 г. объемам оперативной памяти. Плюс во встроенной памяти Android Go занимает меньше места, чем обычная Android. При этом она работает с теми же приложениями, что и Android, без каких-либо ограничений. Главное – чтобы самим утилитам хватало оперативной памяти.

Премьера самой первой версии Android Go состоялась в мае 2017 г., почти пять лет назад. Концепция облегченной мобильной ОС была заложена в ней с самого начала.

Однако с течением времени «легковесность» Android Go постепенно улетучивалась. Ранним версиям системы хватало и 512 МБ оперативной памяти, но постепенно минимальный лимит был увеличен до 1 ГБ. Летом 2020 г., как сообщал CNews, Google установила новое требование к минимальному объему ОЗУ для смартфонов на базе Android Go. Современные версии этой ОС заработают только на устройствах с 2 ГБ ОЗУ как минимум. При этом обычной Android пока еще хватает 3 ГБ.