Новый российский параметрический контроллер АТБ-2100

«АТБ электроника» выпустила первую опытную партию нового изделия.

Контроллер АТБ-2100 — первое изделие в новой линейке контроллеров для АСУ ТП. Помимо разработки и производства самого изделия, программисты «АТБ электроника» написали встроенное прикладное программное обеспечение.

Параметрические контроллеры АТБ-2100 предназначены для управления различными видами инженерных систем зданий: промышленные модульные и компактные вентиляционные установки, центральные кондиционеры, индивидуальные тепловые пункты, промышленные холодильные установки, прецизионные кондиционеры, промышленные увлажнители, иные типовые агрегаты.

Для каждого из видов оборудования предназначено соответствующее универсальное конфигурируемое программное обеспечение, встроенное в контроллер при его изготовлении.

Конфигурирование контроллера под особенности конкретной установки производится с помощью мастера конфигурации, запускаемого автоматически при первом включении. При необходимости конфигурация может быть изменена пользователем с соответствующим уровнем доступа.

Линейка контроллеров АТБ-2100 включает в себя модули расширения, позволяющие увеличить количество сигналов ввода-вывода контроллера в тех случаях, когда их недостаточно в самом контроллере для решения задачи автоматизации той или иной установки.

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Для соединения контроллера с модулями расширения конструкторами и промышленным дизайнером компании был разработан специальный оригинальный коннектор, который сейчас проходит процедуру патентования.

Преимущества контроллеров АТБ-2100: встроенное программное обеспечение исключает необходимость разработки специализированного прикладного программного обеспечения, большая плотность сигналов ввода/вывода, возможность гибкого конфигурирования типов сигналов подключаемых датчиков и исполнительных устройств, встроенный дисплей имеет крупные, яркие символы и удобный способ управления с помощью энкодера с осязаемым кликом, меню пользователя на встроенном дисплее по умолчанию поддерживает русский язык с возможностью переключения на английский, встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключаться к контроллеру и управлять его работой с помощью смартфона и планшета, два независимых интерфейса RS485 обеспечивают одновременное подключение контроллера к системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU и взаимодействие контроллера с полевыми устройствами, возможность оснащения контроллера как механическими, так и твердотельными реле, встроенный дополнительный источник питания позволяет питать опциональные активные датчики непосредственно от контроллера, защелки крепления на DIN-рейке выполнены с фиксацией как в закрытом, так и в открытом положении, что существенно упрощает монтаж устройства в щите, использование съемных винтовых клемм обеспечивает необходимую надежность расключения проводов без риска повреждения контроллера, комплектование контроллера и модуля расширения готовым набором винтовых клемм, возможность обновления программного обеспечения контроллера в полевых условиях через интерфейсы RS485 или Wi-Fi.

Сейчас рынок систем вентиляции в России, требующий постоянного обновления контроллеров — 100 тыс. установок в год. К каждой установке требуется отдельный контроллер.

Серийное производство начнется в ближайшие месяцы. На сегодняшний день ключевые производители комплектного оборудования тестируют и подтверждают необходимые им партии.