Столичный производитель электрооборудования выпустил более полумиллиона изделий в 2023 году

Московская компания «АТБ Электроника», специализирующаяся на разработке и производстве электрооборудования, в 2023 г. выпустила свыше 500 тыс. изделий. Этому поспособствовало увеличение производственной линии в 1,5 раза. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня в городе действует свыше 130 предприятий по разработке и производству электрооборудования, на которых трудоустроены более 17 тыс. человек. Заводы выпускают широкую номенклатуру изделий для многих отраслей, наращивают производственные мощности и объемы выпуска продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Так, в 2023 г. компания «АТБ Электроника» изготовила свыше полумиллиона изделий – промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств. Это на 40% превышает показатели 2022 г. Рост стал возможен благодаря увеличению производственной линии в 1,5 раза и оптимизации процессов», – сказал Владислав Овчинский.

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Продукция компании используется в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, отрасли телекоммуникаций и транспорта, медицине и многих других. Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать товары независимо от размера партии: от нескольких штук до крупных серий с широким спектром устанавливаемых компонентов. В ассортименте компании свыше 120 изделий, две трети из них пополнили товарную линейку в 2023 г.

«Наше предприятие показало хорошие результаты по выпуску продукции по сравнению с 2022 г. Мы значительно увеличили сложность изделий: в среднем на плату ставится от 500 до нескольких тысяч компонентов. За 2023 г. всего на произведенные изделия установили около 500 млн компонентов», – сказал основатель компании Роман Дементьев.