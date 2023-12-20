Московский производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров

Компания «АТБ электроника» разработала новую линейку промышленных мини-компьютеров. С их помощью можно управлять интерактивными панелями и системами, а также собирать и передавать данные на промышленных объектах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Более 100 предприятий в Москве специализируются на производстве компьютерной техники, оптики и электроники. Они продолжают активно развиваться, успешно реализуя концепцию технологической независимости. Так, компания «АТБ электроника» презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации. В год компания сможет выпускать не менее 30 тыс. единиц изделий», – отметил Владислав Овчинский.

Новинка основана на 4-ядерных процессорах и изготавливается для работы в температурных диапазонах от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов Цельсия. С помощью устройств осуществляется управление интерактивными панелями и системами, а также сбор и передача данных на промышленных объектах.

«Новая линейка промышленных компьютеров создана на процессоре архитектуры ARM и включает четыре модели, разработанные с учетом российских отраслевых требований. Каждое изделие отличается исполнением и имеет необходимый набор интерфейсов. Компьютеры полностью замещают иностранные аналоги, будучи более адаптированными для отечественной промышленной инфраструктуры и регуляторики», – отметил учредитель компании «АТБ электроника» Роман Дементьев.