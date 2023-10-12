Московские компании создали устройство для безопасной перевозки вакцин

Московские производитель электронного оборудования и разработчик программного обеспечения в сфере интернета вещей создали отечественное решение, которое позволяет значительно повысить безопасность транспортировки вакцин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Совместная разработка столичных компаний «АТБ электроника» и «Комнэт» представляет собой компактное устройство, которое устанавливается на контейнер перевозки грузов для мониторинга параметров, влияющих на качество хранения и транспортировки вакцин. Трекер прошел несколько этапов тестирования и показал высокую степень эффективности и безопасности использования. Сегодня совместное решение столичных компаний уже доступно для заказа», – сказал Владимир Ефимов.

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Устройство отслеживает местоположение объекта, в том числе фиксирует отклонения от маршрутов, а также температурный режим. Кроме того, с его помощью осуществляется контроль переворота контейнера и ударов по нему. Комплекс безопасной перевозки также формирует отчеты о поездках и предполагает установку тревожной кнопки в кабину водителя.

«На всех ступенях разработки и тестирования зафиксирована полная совместимость и корректность работы связки софта с устройством мониторинга. Технические возможности трекера позволяют расширить его функционал за счет установки дополнительных датчиков контроля, например вибрации, влажности, уровня света и многого другого. Заказчики решения – компании-перевозчики, в частности, специализирующиеся на транспортировке грузов особых категорий», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.